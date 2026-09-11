Mientras sigue festejando el dato de inflación, Milei hablará en un acto por el Día del Maestro

El presidente Javier Milei encabezará este viernes, desde las 11, un acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Allí hablará ante docentes y alumnos invitados y la actividad será sin acceso para la prensa. La actividad se producirá cuando el Gobierno, y el propio MIlei, sigue celebrando el dato de inflación de agosto, que marcó una suba del 1,7%.

Según anticiparon desde el Ejecutivo, el mandatario dirigirá un mensaje a la comunidad educativa en el que buscará plantear la mirada del Gobierno sobre el rol docente y el rumbo de las políticas educativas. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido del discurso.

La aparición de Milei ante docentes y estudiantes se dará en un contexto marcado por el debate sobre el estado del sistema educativo argentino. Uno de los antecedentes más recientes son los resultados de las pruebas PISA 2025, que mostraron un retroceso de la Argentina en las tres áreas evaluadas: el país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática. En comparación con 2022, las caídas fueron de 13, 12 y 11 puntos, respectivamente. Esos números instalaron una discusión que el acto tendrá como telón de fondo.

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La sede elegida, la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, lleva el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, el prócer cuya muerte, ocurrida un 11 de septiembre de 1888, dio origen a la conmemoración del Día del Maestro en Argentina.

La fecha también estará atravesada por la situación económica. El acto se realizará después de que el INDEC difundiera el dato de inflación de agosto, que registró una variación mensual del 1,7%. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año y 33,5% interanual.

Si bien el Gobierno festejó, el dato de agosto quedó por encima de las expectativas que Milei había planteado meses atrás. En diciembre de 2025, durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, el Presidente había anticipado que la inflación minorista de agosto de 2026 iba a “empezar con cero”. En marzo de este año volvió a referirse a la posibilidad de que el IPC mensual llegara a “cero coma algo”.

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Si bien el Gobierno destacó la desaceleración de la inflación, la evolución de los componentes del índice mostró que todavía persisten presiones. La inflación núcleo fue de 1,8%, mientras que los precios regulados aumentaron 2,2%, por encima del promedio general.

Tras la publicación de los datos oficiales, Milei celebró el resultado en sus redes sociales, con distintas respuestas a mensajes de usuarios.

RM/LT