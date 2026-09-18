Milei habló del video de Bullrich con una canción de Lali Espósito y sorprendió con su respuesta

El presidente Javier Milei se refirió al video que Patricia Bullrich publicó con una canción de Lali Espósito y aseguró que no tendría ningún problema con que la senadora escuche a la artista, pese a los enfrentamientos públicos que mantuvo con ella. “¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali?”, planteó Milei en un mensaje de texto dirigido a la panelista Pochi, del programa Puro Show. Luego agregó: “Para mí no sería ningún problema”.

El mandatario también cuestionó la utilización política de las expresiones artísticas. “De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte”, sostuvo.

Patricia Bullrich profundiza la grieta con Javier Milei con una canción de Lali Espósito

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Finalmente, Milei contó que después de la polémica que protagonizó con la cantante comenzó a escuchar algunos de sus temas. “Luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, afirmó.

El video de Patricia Bullrich con una canción de Lali

Bullrich había publicado un video en el que se la ve ingresar a su oficina y reproducir desde una computadora portátil la canción “No me importa”, de Lali Espósito.

La publicación se conoció después de que la senadora manifestara su malestar por algunos puntos del Presupuesto 2027, en particular por los recortes vinculados con discapacidad.

En ese contexto, Bullrich reclamó mayor discusión política dentro del oficialismo. “Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan”, había planteado.

La senadora también cuestionó la forma en que se habían presentado algunas medidas: “Tenemos que lograr que las cosas se mastiquen un poco más y no mandar así, de sopetón, cosas que discutimos en una mesa”.

LB/AF