Aparecieron carteles de “Axel presidente” y “Cristina libre” en Recoleta

Carteles con las frases “Axel presidente” y “Cristina libre” aparecieron este viernes en distintos puntos de Recoleta. Debajo de las frases figura el nombre del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que tiene como referente al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En diálogo con Perfil, desde el entorno de Kicillof se despegaron de los afiches y remarcaron: “Jamás pondríamos un cartel que diga Axel Presidente en 2026”. Sobre el sentido de la campaña, señalaron que no tienen certezas respecto de quién estuvo detrás de la iniciativa. “La verdad, ni idea”, expresaron.

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En ese sentido, desde el entorno del gobernador también cuestionaron el propósito de los carteles. “No se entiende mucho qué quiso hacer el ideólogo. Gastar plata en eso parece bastante ineficiente”, plantearon.

Los carteles aparecieron antes del acto de Kicillof en Avellaneda

La aparición de los afiches se da un día antes del acto que Kicillof encabezará este sábado en Avellaneda, donde cerrará el plenario del MDF. El encuentro se realizará en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda y contará con la participación de militantes, intendentes, legisladores y dirigentes gremiales. La organización busca mostrar la presencia del espacio en distintas provincias.

Durante la jornada se desarrollarán diez mesas de trabajo sobre distintos temas, entre ellos educación, salud, trabajo y producción, ciencia y universidades, mujeres y diversidades, juventudes, seguridad y justicia, obra pública y hábitat, cultura y deportes, además de comunidad y organizaciones.

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El cierre estará a cargo de Kicillof, quien dará un discurso frente a los participantes del encuentro. El acto se realizará en medio de la interna que atraviesa al peronismo y de las diferencias entre el sector que responde al gobernador bonaerense y el espacio de Cristina Kirchner.

LB/AF