Marcela Pagano se metió en Olivos: "Milei echó a uno solo", el resto "fue humo" para tapar el motivo

El de Marcela Pagano está seguramente entre los nombres más duramente enfrentados con el presidente Javier Milei y LLA. De aquellas acarameladas fotos de 2023 a estas acusaciones sin sin retorno atravesó hubo, en el medio, decenas de denuncias judiciales de Pagano contra manejos presidenciales y de gestión. En el medio abundaron las discusiones en el recinto, en las redes y en la TV con Lilia Lemoine, cuando esta recibe la pesada tarea de "defender la libertad" ante las acusaciones de Pagano, muchas de ellas en trámite y con asuntos dede gravedad.

Y este sábado, apenas pasada la 1 de la mañana, Pagano volvió a su filosa cuenta de X, para referirse a un tema que conmocionó esta semana la agenda libertaria, sin muchas explicaciones: el despido de numerosos trabajadores de la Quinta Presidencial de Olivos. Hubo quienes hablaron de enojos de Milei, otros de algunos problemas con sus perros, pero todo permaneció en el marco de los habituales enigmas libertarios: solo se confirmó de manera oficial que el control de Olivos pasará a estar en manos de la Casa Militar. Se dijo al respecto que "es un año que requiere de seguridad especial, por la visita del Papa León XIV", etc.

Pagano hablando de Olivos

Lo cierto es que Marcela Pagano se metió esta madrugada del sábado 19 de septiembre en ese tema, arrancando un posteo con hilo con la siguiente pregunta: ¿Quieren saber la verdadera razón del escándalo de Olivos?".

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Allí señaló que "todo empezó porque Javier Milei echó a Osvaldo Sosa, el intendente de la residencia y cuñado de Belén Agudiez, la funcionaria preferida de Karina Milei a quien puso a cargo de la Quinta de Olivos".

Relaciones que trazó con Agudiez, catering y Foggia

Luego, siempre en palabras de Pagano, "mientras era intendente, Sosa seguía trabajando en el catering de la familia Agudiez, que a su vez hacía eventos para Foggia (si una de las tres empresas que le ponían guita Bettina Angeletti) en su consultora de coaching ontólogico".

Acá hay que hacer una aclaración sobre Foggia, allí surge el nombre de Mara Gorini, que cuando asumió públicamente como asesora especial de Karina Milei, se alejó al menos en los aspectos formales de Foggia, que además compite entre quienes quedarse con la concesión del predio de Tecnópolis.

Sigamos entonces con Pagano, que agregó "Mara Gorini, socia de Foggia y mano derecha de Karina apareció un día desesperada por contratar los servicios no tan profesionales del catering de la familia Agudiez para sus eventos como recitales y festivales. Dos amigas de Karina haciendo negocios juntas. Te quisieron hacer creer que Gorini había renunciado a su cargo cuando entró a trabajar a la Rosada (te dejo prueba de lo contrario".

En ese punto de su posteo Pagano publicó "la prueba: la póliza de accidentes personales La prueba: una póliza de accidentes personales del 1/3/2024 que saca Analía Agudiez (hermana de Belen, la íntima de El Jefe) para su "personal de catering". Asegurado: Sosa, mismo DNI que su decreto. Beneficiarios: Mara Gorini, su pareja Marcelo Dionisio y Foggia Group", anexando documentos con membrete de BBVA Seguros, que mencional a Agudiez, Sosa, Foggia y Gorini.

Y finalmente Pagano cerró: "La póliza y la resolución del GCBA donde firma como apoderada de Foggia, muestra q Gorini nunca se fue de la empresa (con la q pretendía quedarse con Tecnopolis) pese a ser empleada en la Rosada. ¿Ahora: la carne q se compraba iba toda a Olivos o se desviaba a los caterings? Echar a 200 personas sirvió para tapar q el único echado por Javier Milei fue Sosa. Al resto de los empleados los echó Belen Agudiez para poner humo a lo inevitable, que se destape el motivo por el cuál el presidente echó a Sosa..."

Y prometió al final un enigmático "continuará...".

HB