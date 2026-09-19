Cuando hay tiros en el pie libertario, casi una costumbre oficialista, las opciones de "explicación" a veces maginifican los problemas . Las "voceros presidenciales", ya se sabe, traen dolores de cabeza, Adorni mantuvo ese punto bajo control un tiempo, pero de responder "ustedes son solo periodistas" lo suyo pasó a "solo contadores" intentando, desde hace meses, a armar una declaración jurada que lo libre del banquillo judicial. Siguió Ravier, también autor de polémicas respuestas. Solo a veces ha sido Lilia Lemoine la que, que cuando las papas queman, deambula sets televisivos poniendo la cara y la corbata al servicio de la causa.

El tiro en el pi de esta semana fueron los nuevos recortes a discapacidad para 2027, que el Ministerio de Economía incluyó en el Presupuesto pero que los propios legisladores de LLA dijeron desconocer, al punto que Patricia Bullrich hasta hizo un video, su severa manera de mostrar que está enojada puertas adentro, sea con los hermanos Milei o con Luis Toto Caputo.

Bullrich llegó a usar hasta música de Lali para graficar su bronca por el tema, un video que Milei dicen que habría señalado que "no tenía por qué molestarlo...", lo cierto es que en las últimas horas el que salió a hablar del asunto fue el jefe de Gabinete Diego Santilli, que con su reconocida cintura para las declaraciones intentó hallarle una explicación a tres bandas, como los grandes billaristas: evitó acusar a Caputo de "cortarse solo" con ese recorte sin avisar, insistió en que en la mesa política libertaria de los martes "estos temas se hablan" y señaló que Bullrich se sorprendió "porque el martes de había ido antes".

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Lo que dijo Santilli

"Los temas los hablamos en la mesa política, algunos con mpas profundidad, otro con menos, pero los hablamos en mesa pPolítica, se habló en la semana de eso...", dijo Santilli, esquivando mencionar las palabras "Discapacidad o Caputo". Cuando le remarcaron que Bullrich había repetido en todos lados que no sabía nada, que en el Bloque no sabían que el Presupuesto traería más recortes en Discapacidad, entonces el jefe de Gabinete repitió "los temas se hablan, lo de Patricia es que justo este martes se había ido antes, pero lo hablaremos... Porque nosotros como en el fútbol, los temas los hablamos en el vestuario", ironizó para cerrar con tono fubtolero.

"Por eso tal vez ella no lo conocía el tema, pero se habló... Ese tema Economía lo había presentado en la mesa política...", repitió Santilli, antes de escapar a nuevas repreguntas.

Lo que dijo Luis Juez

Otro que habló del asunto fue el senador cordobés Luis Juez, fue con Radio Mitre este sábado, donde dijo: "la verdad que nos pegamos solos, hay errores que no se pueden cometer, este tema nos agarró a mitad de camino en la sesión, pero lo peor de todo es que estos deslices nuestros le dan letra a tipos que no tienen ninguna autoridad para hablar y se hacen los empáticos, te ponen en lugares incómodos, te ridiculizan, te maltratan...".

"Pero a quien le vas a echar la culpa si somos nosotros los que estamos distraídos y cometemos estos errores", admitió Juez sin medias tintas sobre los tiros en el pie libertarios, en este caso con esos recortes ocultos en Discapacidad.

"Yo vengo de una familia peronista, no soy gorila, pero esta sociedad con amnesia colectiva al peronismo le ha dado oportunidades y oportunidades, entonces los tipos te prometen que van a volver mejor, vuelven peores que nunca y la sociedad vuelve a darles la oportunidad y te conminan de una manera increíble", agregó sobre el mal trago que pasó el oficialismo esta semana en el Senado con ese ajuste que no se conocía.

"Yo no soy un hombre del Gobierno, soy un amigo del Presidente y quiero que le vaya bien, porque no quiero que volvamos otra vez a repetir la historia de la Argentina, y voy a cumplir 63 años, yo me preguntaba aque pasaría cuando tenga esta edad, y lo que tengo son frustraciones, porque pensé que iba a llegar a esta edad con un montón de cosas qe no iba a volver a verlas y las estamos viendo...", agregó, en obvia alusión al peronismo que crece en las encuestas.

En relación a si fue Caputo o quien decidió avanzr nuevamente con recortes en áreas que ya trajeron polémicas interminables, Juez no quiso hacer nombres, pero admitió que en el propio oficialismo "no están mirando el partido, no están concentrados, tenemos que pensar que enfrente tenemos un equipo de tipos que se reagrupan por el poder, se van a juntar y te van a encontrar 70 millones de contradicciones, entonces en estos temas tenés que ser inteligente, si lo primero que te van a mirar es donde afectás los recursos...", siguió Juez con su catarsis en Mitre. "Estate atento hermano", cerró, sin identificar a quien hablaba, pero en obvia alusión a Caputo y Milei.

Y fue todavía más lejos : "si ellos (por la cúpula de LLA) piensan que pueden hacer lo que quieran, no, no, eso lo puede hacer el peronismo. Nosotros tenemos que estar atentos porque nos van a mirar con una lupa del Monte Palomar...".

HB