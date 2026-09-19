"Construir, ni desde el odio ni desde la nostalgia": las frases principales que dejó Kicillof

Axel Kicillof encabezó este sábado el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Villa Domínico, Avellaneda, donde reunió a dirigentes y militantes de distintos puntos del país. Durante el encuentro, el gobernador bonaerense planteó sus principales diferencias con el gobierno de Javier Milei y habló sobre el modelo de país que propone.

En su discurso, Kicillof hizo especial énfasis en la necesidad de fortalecer el federalismo, recuperar la producción y la infraestructura y construir una alternativa política con eje en la Argentina. También convocó a organizar al espacio que encabeza y reivindicó al peronismo y las ideas de Juan Domingo Perón.

Estas fueron las principales frases que dejó Axel Kicillof en Villa Domínico.

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Kicillof cuestionó al gobierno de Javier Milei

Uno de los principales ejes del discurso del gobernador bonaerense fueron sus críticas a la gestión nacional: “Lo primero que tenemos que recuperar es el orgullo y la convicción de que esto que nos pasa no es inevitable. Hay otro camino: el problema no es la Argentina, es Milei. Por eso, a todos los que están sufriendo les digo: hay que resistir, hay que luchar y hay que aguantar porque falta menos para terminar con esta pesadilla”.

Kicillof también puso el foco en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. “En este encuentro federal nos mueve una convicción: no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores. No me interesa una construcción a control remoto: tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”, sostuvo

En la misma línea, afirmó: “No hay país posible con un Gobierno nacional enfrentado con las provincias. Necesitamos reconstruir un verdadero federalismo con infraestructura, rutas, universidades, ciencia y oportunidades en todo el territorio. Federalismo es que ninguna región, ningún pedacito de la Argentina, se quede afuera: el derecho al futuro es para todos. El crecimiento es federal o no es crecimiento, es injusticia. El desarrollo es colectivo o es una estafa”.

El proyecto de país que planteó Kicillof

Otro de los ejes de su discurso fue la necesidad de construir un proyecto nacional que, según planteó, tenga como prioridad los intereses de la Argentina: “El único interés que nos debe guiar es el interés nacional. Para eso, nuestro país debe tener un proyecto argentino, pensado para la Argentina, por los argentinos y en beneficio de nuestro pueblo. Ese proyecto debe ser de desarrollo, federal, productivo y con eje en la justicia social”.

Kicillof también cuestionó la adopción de modelos extranjeros y reivindicó una estrategia propia para el país: “No necesitamos un plan austríaco, norteamericano o israelí, necesitamos una estrategia argentina, federal y contemporánea. A otros les podrá fascinar la Doctrina Donroe de Donald Trump. Nosotros seguimos nuestra propia doctrina, la que viene del general Perón: Argentina para los argentinos”.

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