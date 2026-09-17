Casa Militar se hace cargo de la seguridad de la Quinta de Olivos y desplaza al personal civil

La Casa Militar asumirá de manera integral las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el presidente Javier Milei, informó el Gobierno en un comunicado. La transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La medida implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que hasta ahora tenía a su cargo tareas vinculadas con la organización y el funcionamiento de la Quinta, la administración de bienes y servicios y la coordinación de distintos aspectos de la custodia presidencial. La estructura vigente también contemplaba la participación conjunta de la Administración, Casa Militar y la Comisaría de la Casa de Gobierno en los servicios de seguridad.

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Con la reorganización, la responsabilidad sobre la seguridad quedará concentrada en Casa Militar, organismo que ya tiene entre sus objetivos proveer la seguridad del Presidente, su familia y la Residencia Presidencial de Olivos, además de coordinar a los efectivos de la Policía Federal afectados a la custodia presidencial y a otros cuerpos que participan de los dispositivos de seguridad.

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y su entorno, en un contexto que definió como de “escalada de la inseguridad a nivel global”. También vinculó la reorganización con la próxima visita del papa León XIV, que implicará el ingreso de personal externo para realizar obras y prestar servicios de acondicionamiento en la residencia.

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La medida contempla además una separación entre las funciones de seguridad, administración y control. Según los fundamentos difundidos por el Ejecutivo, esto permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece en la Quinta. Distintas fuentes periodísticas señalaron que la reorganización alcanza al personal civil, con despidos y reubicaciones, aunque el comunicado oficial no detalla cuántos trabajadores serán afectados.

El cambio supone así una modificación del esquema de funcionamiento de Olivos: Casa Militar concentrará la seguridad presidencial, mientras que las tareas administrativas y operativas quedarán separadas de esa función tras la disolución de la Administración General de la Residencia.