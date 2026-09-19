La caja del gremio de la limpieza, las empresas que cobran del Estado y la regla que los une

Por cada trabajadora de limpieza que cobra su salario en regla, el Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) recibe unos $57.000 por mes. La obra social del gremio percibe otros $98.000. Así lo muestra un recibo de sueldo de agosto de 2026 al que accedió Perfil Córdoba.

En los tribunales se debate el juicio por el crimen de Gabriela Pérez, pero en las audiencias hay un jugoso botín mensual que alcanza los $3.105.000 estimados.

Gabriela trabajaba para GL Disarqs en la limpieza de la Municipalidad de Córdoba. El 9 de septiembre de 2023 murió de un balazo durante un almuerzo del Soelsac en el Club Atlético Yapeyú, en medio de la interna por la conducción del gremio.

En el juicio, el secretario general del Soelsac, Sergio Fittipaldi, habló de un gremio que “tiene más de 20 mil afiliados”. También sostuvo que controlarlo implica acceder a su obra social y a una red de trabajadores en toda la provincia: “Donde hay un banco o una escuela, hay un trabajador de limpieza”.

Una aproximación a los números

Para medir la dimensión que dijo Fittipaldi, un recibo de sueldo muestra lo que deja cada trabajadora. Es de una operaria de jornada reducida de una empresa del sector y trae impreso el detalle del costo laboral.

Por esa empleada, el gremio y sus fondos reciben unos $57.000 por mes. Tres de cada cuatro pesos los paga la empresa; el resto se le descuenta a ella del sueldo. A la obra social del gremio, Ossoelsac, van otros $98.000. Dos tercios los pone la empresa.

Esa plata no va a un solo lugar. Una parte es la cuota sindical, que pagan solo los afiliados. Otra parte va a fondos que administra el gremio: uno especial, que pagan todas los trabajadores, uno de capacitación, uno por fallecimiento y la mutual Amsoelsac. Esos aportes están fijados en el acta paritaria de agosto de 2025, firmada por el Soelsac y la cámara empresaria Casege.

Jornada reducida, aporte entero

Varios aportes no se calculan sobre lo que cobra el trabajador. El acta de agosto de 2025 fija una base mínima para la obra social y dos de los fondos: el sueldo de un operario de jornada completa, sin importar las horas que trabaje.

El recibo lo muestra. La obra social se calcula sobre el doble de lo que cobra. La cuota sindical y el fondo especial se calculan sobre todo el sueldo, incluida la parte no remunerativa, que es el 40 % del total. Los salarios del sector son bajos. Mucho no remunerativo.

En mayo de 2024, las empresas aportaban al sindicato el 1,625% del sueldo de cada trabajador. Desde agosto de 2025 aportan el 4,70%: la contribución subió sumando dos fondos nuevos.

El Fondo por Fallecimiento se creó el 11 de agosto de 2025. Lo pagan las empresas y lo administra el Soelsac. Otorga una asignación inicial de $1.500.000 por persona.

En ese contexto, si 20 mil trabajadores dejaran lo mismo que la del recibo mencionado, el sindicato y sus fondos recibirían unos $1.141 millones por mes. Ossoelsac recibiría unos $1.965 millones.

Es una estimación de este medio, sobre un solo recibo. No todas las trabajadores están afiliados y la cuota sindical sólo la pagan quienes sí lo están. La plata de la obra social, además, tiene un destino: la cobertura de salud.

Qué se descuenta y qué aporta la empresa

Según el acta paritaria de agosto de 2025 y el convenio del sector.

La regla que llega al Estado

Los trabajadores de limpieza de empresas privadas de Córdoba están bajo el convenio colectivo 392/04, firmado por el Soelsac y la Cámara Cordobesa de Empresas de Servicios Generales (Casege). El convenio establece que gremio y cámara emiten certificados de libre deuda del pago del 0,62% para el Fondo Social de ayuda social y complemento de salud y además otro 1% de todos los trabajadores, sean o no afiliados. También los compromete a pedirles a los organismos contratantes que exijan esos certificados para contratar e incluye expresamente a los entes públicos.

La Provincia lo aplica. El pliego de la licitación de limpieza escolar de 2025 exige un certificado de libre deuda y libre conflicto del Soelsac y otro de libre deuda de Casege. Sin alguno de los dos, la oferta se rechaza de forma automática. El pliego pide, además, 500 operarios o más para ofertar.

El requisito no es solo para la limpieza de las escuelas y fue observado. En 2026, el Tribunal de Cuentas de la Provincia pidió al Ministerio de Desarrollo Social que justifique el porqué de la exigencia del certificado del Soelsac en un contrato de limpieza de $101 millones por un año (expediente 0716-070036/2026). El sobreentendido es que la ley provincial de contrataciones exige que los procesos garanticen igualdad de posibilidades y libre concurrencia de oferentes.

En otro contrato del mismo ministerio, cuestionó que se pidieran 500 empleados para un servicio de 14 personas y un coordinador, porque restringe la competencia (expediente 0427-106754/2026). Son pedidos de informe, no rechazos.

No es la primera vez que estos contratos quedan bajo la lupa. En 2020, la Provincia adjudicó la limpieza de escuelas por subasta electrónica, con un solo oferente por área, según publicaron Ruido y Perfil Córdoba en 2023.

La caja de las empresas

De acuerdo con FreeData, el portal de datos abiertos de Ruido, ocho empresas se llevaron el 93 % de lo que la Provincia pagó por limpieza en el primer semestre de 2026. En 2023, el año del crimen, esas mismas ocho se llevaban el 86 %.

El contrato más grande es el de las escuelas. El Ministerio de Educación adjudicó en 2025 la limpieza escolar por $243.310 millones a 24 meses. Se dividió en dos licitaciones: Capital, en 10 zonas, e interior, en 28 (Resoluciones 742 y 743/2025).

Siete empresas se presentaron. Todas tenían los certificados y todas ganaron.

La Provincia paga por módulo. Cada módulo es un mes de trabajo de lunes a viernes, cuatro horas por día, con los insumos incluidos. En Capital, el módulo se adjudicó entre $1.049.103 y $1.071.310, según la empresa.

El contrato se cobra rápido. Por ejemplo, Euro Clean facturó la limpieza escolar de Capital de enero el último día de ese mes y cobró el 5 de febrero. El pliego permite hasta 30 días.

El precio se reajusta. El pliego fija que el 80 % del costo es mano de obra y usa esa proporción para redeterminar el precio del contrato. Siguiendo el mismo ejemplo, entre enero y junio de 2026, el módulo de una misma zona de Euro Clean subió 4,04 %.

Los aportes al gremio forman parte del costo laboral de todas las empresas del convenio. En el acta de agosto de 2025, Soelsac y Casege calcularon que el aumento pactado subía el costo de las empresas un 15,75 %, al sumar las cargas del acuerdo.

En la actualidad, GL Disarqs, la empleadora de Gabriela Pérez, tiene una de las 10 zonas escolares de Capital y dos de las 28 del interior. En 2021, la Municipalidad de Córdoba le adjudicó por subasta electrónica parte de la limpieza de las reparticiones de Salud, junto con Glosyc y Euroclean. Cada empresa se presentó en renglones distintos, así que no hubo competencia de precios. Los vocales de la minoría del Tribunal de Cuentas municipal cuestionaron ese método, según publicó Perfil Córdoba en 2023.

Cómo circula la plata

Cada paso tiene respaldo en un documento: el convenio, un acta, el pliego, una resolución o un recibo.

Contratos de tres meses

En 2023, Dalma Herrera, hermana de Gabriela, contó a los medios que su hermana había firmado un contrato “que dura tres meses”. “Se cumple el contrato y, si ellos quieren, te corren; si ellos quieren, te lo vuelven a renovar, la empresa y el sindicato. Dependíamos del gremio”, dijo y luego lo ratificó en el juicio. Dalma declaró que las dos entraron a trabajar a través del Soelsac y que en los actos les tomaban asistencia.

Perfil Córdoba envió consultas al Soelsac y a la cámara empresaria Casege. Al cierre de esta edición, el gremio advirtió indirectamente que está concentrado en el juicio y la Cámara no respondió el pedido de entrevista.