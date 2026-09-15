TripAdvisor eligió al mejor restaurante del mundo: es argentino y otros dos quedaron en el top 10

El mapa de la alta gastronomía internacional volvió a consagrar a la Argentina en la máxima posición de sus reconocimientos globales. Fogón Asado, un espacio gastronómico porteño, fue elegido como el mejor restaurante del mundo en la categoría Fine Dining dentro de los prestigiosos Travelers' Choice Awards Best of the Best 2026, entregados por TripAdvisor.

La distinción, que evalúa la excelencia de las experiencia culinarias de lujo, incluyó además a otros dos establecimientos del país dentro de las primeras diez posiciones de todo el planeta. Esta selección surge del análisis cuantitativo y cualitativo de las opiniones y calificaciones de comensales.

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Para confeccionar la edición de este año, se ponderaron los comentarios vertidos durante 12 meses por millones de usuarios. De un universo que supera los ocho millones de establecimientos registrados, menos del 1% alcanza el distintivo Best of the Best.

En esta ocasión, el gran vencedor fue Fogón Asado. Fundado en 2018 en el barrio porteño de Palermo por Alex Pels, Danielle Jenster y Sebastián Cardamoni, el espacio nació con la premisa de reinterpretar la tradición de la parrilla local mediante una experiencia de autor especialmente para el público internacional.

La propuesta del restaurante ganador se articula alrededor de una gran barra que rodea el fuego central. De allí, los comensales presencian la elaboración en vivo de un menú degustación de varios pasos que recorre los íconos del asado argentino, tales como la provoleta, la tira de asado y variados cortes vacunos.

La propuesta del restaurante ganador se articula alrededor de una gran barra que rodea el fuego central

El restaurante actualmente cuenta con dos sedes (Gorriti 3780 y Uriarte 1423) y mantiene desde hace varios años una alta valoración entre los usuarios de TripAdvisor. Además fue declarado Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

"Este reconocimiento nos emociona profundamente, especialmente porque viene directamente de nuestros clientes", expresaron Pels y Jenster tras la publicación del ranking, al tiempo que le atribuyeron el mérito a la calidad insigne del producto local.

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Para Fogón Asado, este galardón de escala internacional se suma a una lista de reconocimientos previos que consolidan su reputación en el sector. El establecimiento integra la lista de recomendado por la Guía Michelin desde 2023 y ostenta el puesto 35 en el ranking World's 101 Best Steak Restaurants

Otros dos restaurantes argentinos completaron el top 10

La presencia argentina en la cima de la gastronomía no se limitó únicamente al primer puesto del podio. En el sexto lugar del ranking global se posicionó Abrasado, el restaurante perteneciente a la Bodega Los Toneles, ubicada en Mendoza.

En el sexto lugar del ranking global se posicionó Abrasado, el restaurante perteneciente a la Bodega Los Toneles, ubicada en Mendoza

La plataforma destacó la calidad de sus carnes y recomendó de manera especial su reconocido bife añejado en seco, al tiempo que ponderó su servicio profesional, su coctelería y la oferta de vinos en un entorno relajado.

El podio de representación nacional en el top 10 mundial se completó con El Mercado, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, que se adjudicó la décima posición del listado. Con una calificación promedio de 4,8 sobre 5 puntos otorgada por más de 4.600 usuarios, el establecimiento fue elegido por su ambientación de vanguardia, la selección musical y la atención personalizada.