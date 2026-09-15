Noche de la pizza y la empanada: cómo saber qué locales participan del evento

Este martes 15 de septiembre por la noche se llevará a cabo la 43° edición de la Noche de la Pizza y la Empanada, una iniciativa con la que se busca dar visibilidad a una enorme cantidad de locales, que los ciudadanos podrán conocer a través de un mapa interactivo ofrecido por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina (APYCE).

Los comercios participantes en el evento ofrecerán un 50% de descuento en pizza y promociones de 3x2 en empanadas y las locales pueden definir si las promociones son válidas para retiro de productos, delivery, o para comer en la sucursal. El objetivo principal del evento es revalorizar dichos alimentos como patrimonio cultural, incentivar la producción y dinamizar las ventas.

La Noche de la Pizza y la Empanada 2026: qué locales participan y cómo acceder a los descuentos

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Noche de la pizza y la empanada: Cómo acceder al mapa interactivo

El mapa interactivo de APYCE muestra los más de 1.500 comercios que participan en la Noche de la Pizza y la Empanada. Para poder acceder al mismo se deberá ingresar a la página oficial del evento y clickear el botón para observar todos los locales adheridos. Una vez ingresado, se podrá observar el mapa que muestra no solo las sucursales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que en toda la Argentina.

Los usuarios podrán buscar los locales por su nombre o directamente por área. El mapa muestra la cantidad que se puede encontrar en cada comuna o localidad del país. Una vez encontrada la sucursal de preferencia, se podrán observar datos como la dirección exacta y el número de teléfono.

BALC 2026: fechas, circuito gastronómico y toda la información del evento

Este año, la Noche de la Pizza y la Empanada se sumó a BA24H, una política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que busca promover mejores condiciones para la actividad nocturna. De este manera, se impulsa la buena convivencia con los vecinos y el desarrollo de la economía del entretenimiento.

JSM / EM