JOY comenzará a volar desde Jujuy a Córdoba con una frecuencia diaria

Dentro de 15 días la aerolínea JOY Airline comenzará volar en su ruta Jujuy – Córdoba – Jujuy con una frecuencia diaria. La venta de pasajes ya se encuentra habilitada en la web www.joyairline.com.ar y la tarifa para ese vuelo es de $279.402.

La semana pasada JOY inició la venta de los tickets para sus dos rutas regulares: el mencionado vuelo a Córdoba y entre Jujuy y Buenos Aires, también con una frecuencia diaria.

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Así, el 30 de septiembre a las 7 partirá de Jujuy el primer vuelo hacia Aeroparque que arribará a las 9, para salir de regreso a las 9.40 y llegar a Jujuy a las 12.30.

En tanto que, el vuelo desde la capital norteña hacia Córdoba despegará a las 12.30 para llegar a las 13.45. El regreso será a las 15.45 para aterrizar en el aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán a las 17.15.

JOY iniciará sus operaciones el último día de septiembre con una aeronave Bombardier CRJ-200LR con capacidad para 50 pasajeros, “una configuración que ofrecerá un modelo de conectividad regional adaptado a rutas y mercados que requieren mayor frecuencia y flexibilidad”, señalaron desde la empresa.

El medio especializado AviaciónNews logró hablar con Juan Maggio, CEO de JOY, quien dijo: “Con la apertura de la venta de pasajes comenzamos a convertir en realidad el proyecto de JOY. Queremos ofrecer una nueva alternativa para conectar a los argentinos, comenzando por una región con un enorme potencial productivo, turístico y económico como el norte del país”.

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Maggio, el hombre detrás de este lanzamiento, no es un improvisado en el mercado de la aeronáutica comercial ya que, se recordará, junto a su hermano Cristian fueron los dueños de Southern Winds (SW), la fallida compañía que comenzó sus operaciones de cabotaje y regionales con base en Córdoba en 1996 y luego de un meteórico crecimiento —que amplió sus rutas a Estados Unidos y Europa— terminó clausurando sus actividades en 2005, tras la misteriosa aparición de una valija con droga en el aeropuerto de Madrid.

Tarifas publicadas

Las tarifas publicadas en la web, que incluyen equipaje a bordo y en bodega, son de $279.402 para el Jujuy – Córdoba – Jujuy y de $411.550 para la ruta Jujuy – Buenos Aires – Jujuy.

Las formas y los fondos de una involución institucional

“En esta primera etapa, Jujuy tendrá un rol central dentro de la red de JOY —dijeron— ya que funcionará como base de operaciones y punto de conexión con Buenos Aires y Córdoba. La propuesta busca fortalecer la conectividad aérea del norte argentino y generar nuevas alternativas para pasajeros corporativos y turísticos”.

Según trascendió la empresa habría cerrado un acuerdo con la provincia norteña por el que se le garantizaría un mínimo de 30 pasajeros por vuelo, el 60% de los asientos de la aeronave Bombardier CRJ-200LR con capacidad para 50 pasajeros, “una configuración que ofrecerá un modelo de conectividad regional adaptado a rutas y mercados que requieren mayor frecuencia y flexibilidad”. En los planes de la empresa figura la posibilidad de incorporar en breve otra aeronave de iguales características.