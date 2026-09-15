Luego de una jornada de complicaciones en tránsito sobre la avenida Lugones a raíz de los trabajos que realiza sobre la traza la empresa Metrogas, responsable de la red de gas, desde el Gobierno porteño informaron –en base a una estimación de la propia distribuidora de gas–, que recién esta noche se regularizaría el tráfico normal sobre la vía rápida que une la ciudad de Buenos Aires con el norte del conurbano bonaerense.

Esta afectación al tránsito se generó a raíz del operativo de emergencia que montó la empresa Metrogas el viernes por la noche, para arreglar una válvula de su red de alta presión, que provocaba un escape de gas.

Si bien los trabajos que se realizaron durante el fin de semana no trajeron demasiadas complicaciones en la circulación vehicular, la situación cambió abruptamente ayer, dado el mayor caudal de vehículos que circulaban por esa avenida y se dirigían hacia el centro porteño. A raíz de esta situación, permanecieron restringidos tres carriles derechos en Lugones, en la curva de conexión desde Av. General Paz, lo que está provocando grandes demoras y complicaciones en el acceso a la Ciudad desde la zona Norte.

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Estimaciones de la distribuidora

Según informó la empresa, la perdida fue reparada ayer el domingo por la tarde, y desde ese momento, se trabajó en el cierre definitivo del pozo y la reconstrucción de la calzada vehicular intervenida, con el fin de normalizar el tránsito en esa zona.

De acuerdo con la estimación de Metrogas, la restricción de carriles se mantendrá hasta el martes por la noche, debido al tiempo de fraguado del hormigón.

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