Derrumbe en una obra sobre Lugones: tres obreros heridos y dos quedaron atrapados bajo tierra

Tres obreros resultaron heridos este sábado tras el derrumbe de una excavación en una obra pluvial ubicada sobre la avenida Leopoldo Lugones, entre el puente Labruna y la calle La Cachila, en el barrio porteño de Núñez, según informaron fuentes del operativo a NA y Clarín.

El accidente se produjo mientras una cuadrilla trabajaba en la colocación de un caño pluvial dentro de una fosa de unos seis metros de ancho por tres de profundidad. En ese contexto, cedió de manera repentina un sector de tierra de aproximadamente 2,20 metros de profundidad por dos metros de ancho. Uno de los operarios logró salir por sus propios medios, pero otros dos quedaron atrapados desde los hombros hacia abajo.

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Bomberos de la Ciudad montaron un operativo para liberar a los obreros, que permanecieron conscientes durante todo el procedimiento. El SAME desplegó seis móviles terrestres y un helicóptero sanitario para asistir la emergencia.

Una vez que lograron sacarlos, ambos fueron derivados al hospital Pirovano. Uno de ellos fue trasladado por vía aérea para acelerar su ingreso al centro de salud y el otro, en ambulancia. El tercer trabajador, que había conseguido salir de inmediato y alertar sobre el derrumbe, fue atendido en el lugar por una fuerte crisis nerviosa.

Crescenti confirmó que están fuera de peligro

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que los dos operarios rescatados tenían alrededor de 40 años y quedaron “enterrados” tras el desmoronamiento. También señaló que el operativo se resolvió con rapidez y que los heridos llegaron con vida y conscientes al hospital.

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Según indicó, ambos quedaron fuera de peligro y fueron ingresados al shockroom del Pirovano para una evaluación más completa. Tras el rescate, en la zona continuaron trabajando equipos de seguridad y peritos para determinar cómo se produjo el colapso dentro de la excavación.

DCQ