Quién era el joven que murió tras ser atropellado por un auto en el Rally Sudamericano de Córdoba

Se conoció la identidad del hombre que falleció este domingo tras ser atropellado por un automóvil durante una prueba del Rally Sudamericano en Córdoba. Se trata de Brahian Zárate González, de 25 años y cordobés, que debió ser trasladado al Hospital de Mina Clavero.

Según la información recolectada por La Voz, el vehículo involucrado, un Volkswagen Polo, perdió la estabilidad en una curva a alta velocidad. En ese instante, dio varias vueltas de campana, terminó fuera del camino e impactó contra la zona de los espectadores.

El accidente ocurrió al inicio de la etapa final en el tramo Giulio Cesare, lo que obligó a la organización a cancelar la competencia de forma definitiva. Pese a que fue hospitalizado de urgencia, el joven murió poco después de su ingreso a raíz de las graves lesiones sufridas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además de la muerte de Zárate González, el siniestro dejó otras personas heridas. Una mujer resultó afectada con una fractura de tobillo y otras personas presentaron lesiones de menor consideración, aunque permanecen fuera de peligro tras ser asistidas.

¿Por qué no fue roja para Rivero? La explicación técnica del penal en el Superclásico

De esta forma, la competición conformó un comité de crisis para coordinar la atención de los afectados y avanzar con la investigación del accidente, que pone nuevamente en primer plano los riesgos de disciplina y la cercanía del público a los tramos de carrera.

Por su parte, los pilotos Didier Arias y Héctor Núñez resultaron ilesos tras el vuelco. La propia organización confirmó que ambos competidores no padecieron heridas de gravedad, mientras se aguardan los resultados de investigación para establecer las causas del hecho.

BGD/ML