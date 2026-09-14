BALC 2026: fechas, circuito gastronómico y toda la información del evento

Hay muchas maneras de conocer Bariloche. Sus paisajes, sus caminos, sus lagos y montañas. Pero también están sus mesas, sus cocineros, sus productores y esa gastronomía ecléctica que combina la identidad patagónica con sabores de todo el mundo.

Del 5 al 12 de octubre, Bariloche a la Carta vuelve a desplegarse por toda la ciudad para celebrar esa diversidad. Durante ocho días, restaurantes, hoteles, cervecerías, casas de té, chocolaterías y productores serán parte de una experiencia que ya es un clásico del calendario argentino.

Organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche, con el acompañamiento de Emprotur, la provincia de Río Negro y la Municipalidad de Bariloche, BALC reunirá a miles de personas alrededor de una idea simple y poderosa: descubrir un destino a través de su gastronomía.

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Una opción para descubrir Bariloche a través de la gastronomía

“En octubre, Argentina se encuentra en Bariloche” es el concepto que sintetiza esta edición. Una mirada federal que BALC viene construyendo desde hace años y que en 2026 dará un nuevo paso con Córdoba como provincia invitada. La provincia llegará a la Patagonia con sus cocineros, productores, vinos, destinos y sabores, en un intercambio que atravesará la feria, las clases magistrales y los pop ups.

La propuesta también cruzará fronteras con la participación de cocineros e invitados de Chile y Brasil, fortaleciendo el lugar de Bariloche como punto de encuentro gastronómico de la Patagonia y como puerta de entrada a una región que comparte paisajes, productos e historias.

Los pop ups serán uno de los momentos más especiales de la semana: encuentros entre reconocidos cocineros de distintos puntos de la Argentina, Chile y Brasil con referentes de la cocina local. Durante una noche compartirán ideas, productos y miradas para crear propuestas irrepetibles, pensadas especialmente para BALC. Cocinas que habitualmente están a cientos o miles de kilómetros se encontrarán en Bariloche para hacer algo que solo podrá vivirse ahí y en ese momento.

El Circuito Gastronómico será, una vez más, el corazón de la semana. Cerca de 100 establecimientos presentarán platos y menús creados especialmente para BALC, con descuentos de hasta el 20% a través de la Tarjeta BALC y beneficios bancarios. En la web del evento se podrán conocer las propuestas, ver las fotos y precios de cada menú, consultar horarios y geolocalizar los establecimientos por zona o tipo de cocina para diseñar un recorrido a medida.

Entre el 9 y el 12 de octubre, la experiencia llegará al Centro Cívico con la gran Feria BALC: cuatro días frente al lago, más de 150 expositores, restaurantes, cervecerías, chocolaterías, bodegas y productores de Río Negro. La programación se completará con clases magistrales gratuitas, catas, degustaciones, la Ruta del Vino y encuentros con referentes locales, nacionales e internacionales.

BALC se prepara para su 13° edición

La sustentabilidad volverá a atravesar todo el evento. La gestión responsable de los residuos, la valorización del origen, el vínculo directo con los productores y el protagonismo de los alimentos rionegrinos forman parte de una manera de entender la gastronomía que mira hacia el futuro.

Durante la semana también se realizará el Concurso Mejor Plato BALC 2026, con la participación del público y de un jurado especializado, junto con el Premio al Mejor Menú de Río Negro.

“BALC es una celebración, pero también es un gran ejercicio colectivo. Cada edición invita a los establecimientos a crear, incorporar productos, revisar sus propuestas y animarse a algo nuevo. Cuando termina el evento, ese salto de calidad permanece en la gastronomía de la ciudad”, destacan desde la organización.

Porque BALC no sucede solamente en una mesa ni termina con el último plato. Es Bariloche abriendo sus cocinas, compartiendo su identidad y recibiendo a todo el país.

En octubre, Argentina se encuentra en Bariloche.

Más información y agenda completa:

www.barilochealacarta.co