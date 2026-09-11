Tucumán implementa la Ficha Limpia: qué es, a quiénes alcanza y cómo funcionará el nuevo registro oficial

La iniciativa, impulsada por el Superior Gobierno de Tucumán y presentada ante la Legislatura en noviembre de 2024, establece un régimen de inhabilitaciones para el acceso y la permanencia en cargos públicos, tanto electivos como de designación, en los tres poderes del Estado provincial.

La Dirección General de Innovación y Desarrollo Digital (DGIDD) fue la encargada de diseñar y desarrollar el sistema de Ficha Limpia, que contempla mecanismos destinados a garantizar la integridad, el resguardo, la publicidad y la accesibilidad de la información, en consonancia con la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

“Nuestra provincia está dando un paso hacia adelante en lo que tiene que ver con elevar los estándares de idoneidad y de calidad institucional en Tucumán”, sostuvo Jaldo durante su discurso.

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Para su puesta en funcionamiento se prevé un trabajo articulado entre el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Fiscalía de Estado, el Poder Judicial, la Junta Electoral Provincial y los demás organismos con competencia en la materia.

De la presentación participaron el vicegobernador Miguel Acevedo; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; Edmundo Jiménez (ministro Público Fiscal) y Washington Navarro (ministro Pupilar y de la Defensa); las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila; las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Luis Medina Ruiz (Salud), Susana Montaldo (Educación), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón y la directora del Registro Público Provincial de Ficha Limpia, Laura Escobar.

Del mismo modo, estuvieron presentes los legisladores Leopoldo Rodríguez, Gerónimo Vargas Aignasse, Carolina Vargas Aignasse, Nancy Bulacio, Francisco Serra, Mario Leito, Jorge Leal (h), Rodolfo Ocaranza, Sara Lazarte, Maia Martinez; los intendentes Graciela Gutiérrez de Alderetes, Francisco Caliva de Tafi del Valle; el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; el presidente Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri; el jefe y subjefe de la Policía de Tucumán; Director del Servicio Penitenciario, Antonio Ramón Quinteros; el interventor del IPLA, Dante Loza.

“Esta Ficha Limpia en nuestra provincia es producto de que los tres poderes del Estado, respetando sus diferentes jurisdicciones y la división de poderes, hemos venido trabajando de común acuerdo”, dijo el Gobernador y remarcó, además, que la normativa fue construida a partir del consenso político y del debate legislativo. “Dentro del ámbito del Poder Legislativo, diferentes legisladores de diferentes bloques políticos tenían sus propios proyectos de ley de Ficha Limpia. Y es ahí donde funcionó el consenso, el debate y hasta la discusión para llegar a dar el mejor instrumento en la provincia”, afirmó.

En relación con esta nueva etapa, Jaldo señaló que “con este organismo que va a funcionar en el ámbito del Ministerio de Gobierno y en la secretaría correspondiente, seguramente van a tener que ilustrarnos mucho todavía a los efectos de ir capacitando a quienes tenemos una responsabilidad institucional para facilitar la tarea, y así ponerla un 100 por 100 en vigencia”.

Una de las diez provincias que ya implementaron Ficha Limpia

El Gobernador también puso en valor el alcance nacional de la medida y señaló que Tucumán se incorpora al grupo de provincias que ya cuentan con una herramienta de estas características.

“Esto es un avance importante, no solo porque se la sancionó, se la promulgó y hoy se la pone en funcionamiento, sino porque, como acá se dijo, es una de las leyes de Ficha Limpia más sólidas e importantes a nivel nacional”, afirmó.

En esa línea, indicó que, de los 24 distritos del país —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, solo diez cuentan actualmente con Ficha Limpia implementada, y destacó que Tucumán se suma a ese grupo. Jaldo también hizo referencia al debate pendiente a nivel nacional. Recordó que, si bien todavía no existe una implementación nacional de Ficha Limpia, el proyecto recibió media sanción en la Cámara de Diputados. En ese contexto, destacó el acompañamiento de los diputados del Bloque Independencia, quienes, según señaló, votaron a favor de la iniciativa nacional.

Una medida institucional que alcanza a toda la administración pública Durante su discurso, Jaldo hizo especial énfasis en que la Ficha Limpia no debe ser entendida únicamente como una herramienta electoral, sino como una política institucional cuyo alcance se extiende a distintos niveles de la administración pública.

“De esta manera vamos cumpliendo con los compromisos asumidos, pero fundamentalmente por lo que la comunidad de Tucumán, con justa razón, nos viene pidiendo y nos viene exigiendo: tener candidatos y funcionarios institucionales que realmente no tengan causas pendientes en el Poder Judicial”, manifestó. En ese sentido, explicó que “si bien tiene una parte electoral, fundamentalmente esta es una medida institucional, porque no solo habla de candidatos y de electos por la voluntad popular, sino también habla de funcionarios que tienen diferentes roles dentro de la administración pública provincial, en los tres poderes del Estado y desde el rango de subdirector hacia arriba”.

Y agregó: “Es decir, esta ley le cabe a toda la administración pública de la provincia de Tucumán”. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, expresó: “Esta ley es una iniciativa del gobernador Osvaldo Jaldo. Lo anunció cuando fue el inicio de sesiones en la Legislatura de Tucumán, el 1 de marzo de este año. En abril fue promulgada, y ahora es la fecha donde se pone en funcionamiento esta nueva ley n° 9.977 de Ficha Limpia para la provincia de Tucumán”.

“Debemos decir que esta es la décima provincia que tiene Ficha Limpia, de 24 distritos, si es que incluimos CABA, y tiene que ver con la idoneidad, la transparencia y las condiciones ante la justicia de las personas que van a ocupar cargos públicos y de los que van a intentar ser candidatos elegidos por el pueblo en las próximas elecciones del 9 de mayo”, cerró.

Por su parte, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, explicó que el desafío institucional que implicó la aprobación de la Ley de Ficha Limpia: “Esta ley significa que cualquier funcionario de rango superior al subdirector, cualquier candidato a cualquier cargo electivo, tienen que aprobar este filtro de no tener dos situaciones puntuales que afectarían su condición de persona elegible o candidato, o nombrable en un ámbito de conducción: es no tener sentencias condenatorias en doble instancia por delitos mayores a 3 años ni estar inscrito como deudor alimentario en el registro de la justicia”.

Pedicone de Valls remarcó que hay provincias que la tienen la normativa incluida en su constitución. “Nosotros no hemos llegado a tanto, pero hemos llegado a esta ley muy completa, muy abarcativa y rigurosa, con una creación de un registro concreto que hoy se está activando, donde cada persona que vaya a ocupar un cargo deberá pasar por ese filtro, hacer una declaración jurada, consultarse si está o no habilitado”.

La directora de Ficha Limpia, Laura Escobar, explicó: “Hoy comienza el Registro Público Provincial de Ficha Limpia donde vamos a verificar las causales de inhabilitación de quienes pretendan desempeñar un cargo público electivo o de designación para cuidar esta idoneidad y transparencia de la que nos han hablado del gobernador, los ministros, el secretario de gobierno”.

En cuanto al procedimiento previsto para quienes aspiraron a ocupar cargos públicos electivos dijo: “Una persona que pretenda acceder a un cargo público electivo va a tener que llenar una declaración jurada de ficha limpia, que la puede descargar desde la página del registro público provincial de ficha limpia, y la va a presentar en la Junta Electoral”.

Escobar indicó que la Junta Electoral remitirá las declaraciones juradas al Registro Público Provincial de Ficha Limpia, donde se verificaron las condiciones establecidas por la normativa. “Allí vamos a verificar que esa persona que pretende acceder a ese cargo público electivo esté habilitado. Es decir que no sea deudor alimentario y no posea condenas por los delitos previstos por la ley, y una vez que esté habilitado, lo vamos a informar a la Junta Electoral de que está habilitado o inhabilitado en el caso que corresponda”, sostuvo. La funcionaria también precisó que las personas que resultaron electas deberán presentar nuevamente la declaración jurada antes de asumir el cargo.

Más transparencia

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, destacó el alcance institucional de la implementación del registro y señaló: “hoy un día significativo para Tucumán cambia el paradigma de la relación entre el Estado, entre el gobierno y la ciudadanía”.

Albarracín explicó que el registro permitió el acceso de la ciudadanía a información vinculada con la habilitación de quienes aspiran a ocupar cargos públicos. “Hoy se cuenta como una herramienta de transparencia, a través de la cual cualquier ciudadano puede verificar y tener, no solamente la información pública, sino la accesibilidad, y poder verificar que esa información sea veraz”, afirmó.

En relación con el alcance del Registro Público Provincial de Ficha Limpia, el secretario de Gobierno sostuvo: “va a dar la veracidad de que quien aspira a ocupar un cargo público, sea electivo o por designación dentro de los alcances de la ley, se encuentra habilitado para ello”.

Asimismo, destacó el alcance de la normativa en los distintos poderes y organismos del Estado. “Es decir, que impregnamos de ética a la política, y también se atraviesa los distintos poderes públicos del estado, porque no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial, y los entes autárquicos, intendencias, es común”, declaró.

Albarracín señaló además que Tucumán contó con una legislación que estableció un alcance específico en materia de delitos y funcionarios comprendidos. “Y dentro de las 10 provincias que tiene ficha limpia, Tucumán tiene la ley de mayor rigurosidad por el abanico de delitos que abarca y por le los funcionarios que abarca. Abarca desde la cabeza de los poderes hasta el rango de subdirector, lo cual muestra la rigurosidad que tiene nuestra ley”.

El funcionario también remarcó la modalidad de acceso al registro. “es la única ley de las 10 provincias argentinas que la tienen, que tiene el portal de libre acceso público y gratuito para toda la ciudadanía que quiera consultarlo”.