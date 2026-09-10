Management Logístico 2026 pone en agenda los desafíos que están transformando la logística en Argentina

Detrás de una compra online que llega en pocas horas, de un producto disponible en una góndola o del abastecimiento de una industria, existe una operación cada vez más compleja. La logística dejó de ser solamente una función operativa para convertirse en un factor estratégico que impacta directamente en los costos, la competitividad de las empresas y la experiencia de los consumidores.

La presión por entregar más rápido, sostener los niveles de servicio, controlar costos, incorporar tecnología y garantizar la continuidad de las operaciones está obligando a las compañías a revisar cómo almacenan, transportan y distribuyen sus productos. Estos desafíos serán el eje de Management Logístico 2026 (ML 2026), el encuentro organizado por Revista Énfasis Logística, que se realizará el 16 de septiembre en GoldenCenter, Ciudad de Buenos Aires, y reunirá a ejecutivos de algunas de las principales empresas del país, especialistas y representantes de entidades vinculadas con la actividad.

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Costos, e-commerce y eficiencia: una ecuación cada vez más compleja

Uno de los principales desafíos que atraviesan actualmente las empresas es cómo ganar eficiencia y proteger sus márgenes sin deteriorar el servicio al cliente. La apertura de ML 2026 estará dedicada a la rentabilidad y productividad de las operaciones, con la participación de Hernán Sánchez (CEDOL/FAETyL), Oscar Antelo Paz (ARLOG) y Cristian Sanz (FADEEAC), bajo la moderación del economista Santiago Bulat.

A esta ecuación se suma el crecimiento del comercio electrónico y un consumidor que espera cada vez mayor velocidad, previsibilidad y flexibilidad a la hora de recibir sus compras. Federico Alexay, Director de Transporte para Argentina y Uruguay de Mercado Libre, expondrá sobre el diseño de redes logísticas capaces de responder a estas nuevas exigencias de nivel de servicio.

El eCommerce también tendrá un lugar central en el Auditorio Experiencias, donde un bloque de CACE reunirá a ejecutivos de Newsan, Grupo Corven y Megatone, con OCA como moderador, para analizar cómo mejorar costos y alcanzar una mayor eficiencia en las operaciones vinculadas al comercio electrónico.

Los cambios también alcanzan a la infraestructura de las ciudades. Cushman & Wakefield y AECAUM abordarán la evolución de los depósitos periféricos, los micro hubs y la optimización de espacios frente al crecimiento de la distribución urbana, así como la necesidad de construir una agenda común entre desarrolladores, operadores y sector público.

La logística aérea será otro de los temas de análisis. Aeropuertos Argentina Cargas, junto a operadores del segmento, debatirá cómo el crecimiento del e-commerce está modificando los flujos de carga y qué oportunidades existen para desarrollar operaciones más ágiles, eficientes e integradas.

La transformación tecnológica completa otro de los grandes desafíos. Automatizar y modificar procesos mientras las compañías continúan abasteciendo a sus clientes requiere nuevas capacidades y modelos de gestión. Ramiro Serra, de Frávega, y Maximiliano Pucheta, de Grupo Falabella, moderados por Juan Madero, de Miebach Consulting, compartirán experiencias sobre innovación, automatización y gestión del cambio sin detener las operaciones.

En este mismo eje, Andreani, Infor y WitWot presentarán un caso que muestra cómo la transformación tecnológica y operativa de un centro de distribución puede convertirse también en una nueva oportunidad de negocio. Por su parte, Walter Actis, Vicepresidente de Supply Chain de YPF, abordará la importancia de garantizar la continuidad operativa en entornos de alta complejidad.

Del nuevo consumidor al Método Scaloni

Buena parte de estas transformaciones tienen un mismo punto de partida: un consumidor que modificó sus hábitos y elevó sus expectativas. La velocidad de entrega, la disponibilidad de productos y la posibilidad de conocer cuándo llegará una compra forman hoy parte de la experiencia que las personas evalúan al momento de elegir dónde comprar.

Francisco de Narváez (GDN) y Daniel Padin (ZeeTrex) analizarán cómo evolucionan estas nuevas demandas y qué capacidades logísticas necesitan desarrollar las empresas para responder a un escenario de consumo en transformación.

El cierre de Management Logístico 2026 llevará la conversación desde las operaciones hacia otro factor clave para cualquier proceso de cambio: el liderazgo y la construcción de equipos.

La Conferencia Magistral estará a cargo de Fabián Jalife, Director Metodológico de la docuserie El Método Scaloni (Flow) y socio fundador de BMC, quien propondrá una reflexión sobre liderazgo, estrategia y cultura organizacional tomando como inspiración el proceso que llevó a la Selección Argentina a construir un equipo preparado para alcanzar y sostener el éxito. A través del concepto de “ganabilidad”, Jalife compartirá herramientas para fortalecer el liderazgo y desarrollar equipos capaces de afrontar la incertidumbre, tomar mejores decisiones y alcanzar resultados.

Además de las conferencias y casos, ML 2026 contará con un Área de Negocios y exposición, destinada a generar encuentros e intercambio entre profesionales, empresas, operadores y proveedores.

En un escenario en el que las compañías necesitan entregar más rápido, operar con mayor eficiencia y controlar sus costos, la logística se consolida como una pieza estratégica que atraviesa prácticamente todos los sectores de la economía y termina impactando, directa o indirectamente, en la experiencia cotidiana de los consumidores.

Más información e inscripciones: mlencuentro.enfasis.com