Cómo financiar y hacer crecer una franquicia en Argentina: las herramientas clave que impulsa el sector bancario

Apostar por una franquicia es una de las opciones más elegidas por quienes buscan emprender en Argentina sin empezar desde cero. La posibilidad de trabajar con un modelo de negocio que ya funciona y cuenta con el reconocimiento del público brinda una dosis de tranquilidad. De todas formas, todo proyecto necesita una estructura firme detrás: conseguir el dinero para arrancar, resolver los cobros diarios y asegurar el crecimiento a largo plazo.

Con esta premisa, la 31ª edición de la Expo Franquicias 2026 reunió este 9 y 10 de septiembre en La Rural de Palermo a las marcas más importantes del país y a cientos de personas interesadas en invertir. En ese espacio, Banco Macro estuvo presente como sponsor principal con un equipo de especialistas dedicados a escuchar las necesidades de los emprendedores y mostrarles cómo encarar cada proyecto.

Financiamiento ágil para dar el primer paso

El mayor freno a la hora de encarar una franquicia suele ser el dinero necesario para abrir el local. Para resolver este punto, la entidad bancaria diseñó alternativas de crédito adaptadas a lo que requiere cada etapa del negocio, ayudando a cubrir tanto la inversión de arranque como los gastos que surgen a medida que el local empieza a crecer.

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"Queremos acompañar a franquiciantes y franquiciados no sólo con financiamiento, sino también generando oportunidades comerciales, acercando soluciones para la gestión cotidiana y estando presentes en cada etapa del crecimiento. Nuestro objetivo es ser un aliado estratégico, con asesoramiento cercano y herramientas concretas para potenciar cada negocio", explicó Mercedes Lascano, Gerente del Segmento PyME de Banco Macro.

Herramientas para simplificar la gestión del día a día

Además del dinero para arrancar, la propuesta incluye soluciones concretas para que el negocio funcione de manera ágil desde el primer momento. Por un lado, se ofrecen medios de cobro modernos y beneficios en el Plan Sueldo para los empleados del comercio. Por el otro, el banco impulsa una red para conectar a distintas marcas dentro del sector, facilitando que los dueños de franquicias encuentren nuevos socios y oportunidades para expandirse.

Para hacer todo más rápido, los emprendedores que todavía no son clientes pueden sumarse de forma totalmente digital, mientras que los que ya operan con el banco pueden pedir créditos y gestionar sus cuentas directamente desde su celular o computadora. A esto se le suma un Seguro Integral de Comercio con las dos primeras cuotas bonificadas, pensado para proteger las instalaciones y el equipamiento sin recargar los gastos del inicio.

Emprender en Argentina exige planificación, pero también contar con socios estratégicos que entiendan la dinámica comercial del país. La propuesta presentada de Banco Macro en La Rural demuestra que, con el apoyo adecuado en cada etapa, el modelo de franquicias sigue siendo un motor fundamental para generar empleo, mover el consumo y multiplicar oportunidades en todo el territorio.