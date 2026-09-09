Telecentro WiFi Prepago: la solución para ahorrar datos en la calle sin pagar de más

¿Alguna vez te quedaste sin gigas a mitad de mes mientras estabas en la calle? Para trabajar, estudiar o simplemente conectarte fuera de casa, usar constantemente los datos del celular suele generar un gasto imprevisto a fin de mes.

Para resolver este inconveniente, Telecentro WiFi Prepago se presenta como una alternativa eficiente, práctica y muy accesible. Es la opción ideal para navegar fuera de tu casa u oficina, cuidando tus gigas y optimizando tu presupuesto.

¿De qué se trata Telecentro WiFi Prepago?

Son packs de Internet diseñados para que te conectes a la red WiFi de Telecentro cuando estés en la calle, desde tu teléfono, tablet o computadora. La principal ventaja es que navegás sin consumir el plan de datos de tu compañía celular.

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Además, se adapta 100% a tus necesidades: no requiere facturas mensuales ni contratos de permanencia. Comprás el paquete de gigas que necesitás, únicamente cuando lo vas a usar.

Te sobra calle, te sobran gigas

Telecentro WiFi Prepago combina cobertura masiva con beneficios clave para el consumo diario:

¡Es para todos! Podés acceder al servicio, aunque no tengas contratado ningún otro producto de Telecentro en tu casa u oficina.

1 millón de zonas WiFi: Cuenta con cobertura en todo el AMBA para que te conectes en calles, avenidas y zonas comerciales.

Más de 500.000 personas ya lo usan: Una amplia comunidad de usuarios elige este sistema para optimizar sus consumos diarios.

Ahorro en datos y en pesos: Protegés el abono de tu línea móvil y reducís significativamente tus gastos en conectividad.

¿Cómo podés empezar a usarlo?

Conectarte y adquirir tu pack es un proceso rápido y sencillo:

Buscá la red: En la configuración de WiFi de tu dispositivo, seleccioná la red "Telecentro WiFi". Elegí tu pack: Al conectarte, se abrirá un portal donde podrás seleccionar el paquete de tu preferencia. También podés comprarlo desde Mercado Pago, dentro de la sección "WiFi Prepago". Pagá y navegá: Aboná de forma digital al instante y comenzá a navegar sin afectar el plan de tu celular.

Recomendación de uso: Para garantizar la mejor calidad de conexión y estabilidad del servicio, se sugiere evitar su uso mientras te encontrás en movimiento o viajando.

¿Qué esperás para sumarte? Buscá la red Telecentro WiFi, elegí tu pack y empezá a ahorrar en datos y en pesos.

Mas información en www.telecentro.com.ar/telecentro-wifi-prepago