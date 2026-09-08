Fiesta Nacional de los Estudiantes: Jujuy presentó su edición 75° en Buenos Aires

Jujuy presentó en Buenos Aires la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), una de las celebraciones más representativas de la provincia y un acontecimiento que cada año convoca a jóvenes y visitantes de distintos puntos del país.

La presentación se realizó en la Casa de Jujuy en Buenos Aires y estuvo encabezada por el presidente del Ente Autárquico Permanente de la FNE, Leandro Morales, quien brindó detalles de la programación y de las propuestas que formarán parte de esta edición histórica.

La delegación jujeña fue recibida por la directora de la Casa de Jujuy en Buenos Aires, Ester Delgado, en una jornada que contó con la participación de representantes de medios de comunicación nacionales, interesados en conocer y difundir las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Una edición con identidad y participación federal

Durante el encuentro se repasaron los principales atractivos de la 75° edición de la FNE, que volverá a reunir las distintas expresiones que caracterizan a esta celebración, con una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y estudiantiles.

La presentación se realizó en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, encabezada por Leandro Morales.

Uno de los grandes protagonistas serán los tradicionales desfiles de carrozas, que este año contarán con 84 carrozas elaboradas por estudiantes del nivel secundario, reflejando el trabajo, la creatividad y el compromiso que los jóvenes jujeños ponen en escena durante la fiesta.

También se destacó la realización del 42º Congreso Nacional de la Juventud, espacio de encuentro, intercambio y debate que reunirá a estudiantes y delegaciones de distintos puntos del país.

La propuesta tendrá además un marcado carácter federal con la participación de las 24 representantes provinciales, que llegarán desde distintos puntos de la Argentina para formar parte de las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La presentación permitió poner en agenda nacional el calendario de la FNE e invitar a visitantes de todo el país a conocer y disfrutar una celebración que forma parte de la identidad cultural de Jujuy y que, además, genera movimiento turístico y económico durante septiembre.