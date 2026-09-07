HID anticipa una nueva era del control de acceso: biometría y credenciales digitales ganan terreno

La seguridad empresarial y el control de acceso están atravesando una transformación profunda impulsados por la biometría y las credenciales digitales. Tecnologías que durante años estuvieron asociadas a proyectos de alta complejidad comienzan a incorporarse en edificios corporativos, bancos, universidades y centros de datos, con esquemas de implementación más graduales y adaptables.

En este escenario, Rogério Coradini, Director de América Latina de PACS de HID, analiza qué está acelerando esta evolución, cómo se integran biometría, credenciales digitales y ciberseguridad, y qué desafíos deben considerar las empresas argentinas al avanzar hacia nuevos modelos de acceso.

¿Cómo está cambiando la forma en que las organizaciones piensan hoy la seguridad y la gestión de identidades frente a entornos cada vez más conectados?

“Estamos avanzando hacia una integración cada vez mayor entre el mundo físico, el digital y la ciberseguridad. Las empresas buscan arquitecturas capaces de conectar diferentes formas de autenticación, facilitar la interoperabilidad entre plataformas y administrar de manera más eficiente quién puede acceder a determinados espacios o recursos.”

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“También vemos un crecimiento de las soluciones cloud, las plataformas unificadas, las credenciales móviles y el uso de inteligencia artificial para optimizar procesos y analizar información.”

“A medida que todo este ecosistema se conecta, aumenta también la necesidad de proteger los datos y administrar correctamente las distintas credenciales. La evolución del sector estará marcada por la combinación de seguridad, conveniencia, interoperabilidad y una gestión responsable de la información.”

La compañía de soluciones de identidad HID impulsa la adopción de biometría facial y credenciales digitales para transformar el control de acceso en la región.

Dentro de esa evolución, la biometría facial estuvo durante años asociada principalmente con instalaciones de alta seguridad. ¿Qué está cambiando para que hoy empiece a incorporarse en entornos más cotidianos como edificios corporativos, universidades, bancos o centros de datos?

“Durante mucho tiempo, este tipo de soluciones estuvo vinculado con proyectos muy específicos, debido tanto a su costo como a la complejidad de implementación. Hoy ese escenario está evolucionando y existen alternativas capaces de responder a una variedad mucho mayor de casos de uso.”

“Uno de los principales impulsores es la posibilidad de combinar altos niveles de protección con una experiencia más simple y conveniente para el usuario. A eso se suma una mayor flexibilidad para adaptarse a distintas necesidades operativas y tamaños de empresa.”

“Ese avance permite extender su aplicación a espacios corporativos, instituciones educativas, servicios financieros, centros de datos y otros ámbitos donde resulta necesario validar quién ingresa y hacerlo de manera ágil y confiable.”

HID Amico fue desarrollado precisamente para ampliar el acceso a este tipo de tecnología. ¿Qué aporta la solución y qué barreras busca reducir para las organizaciones que quieren incorporar biometría facial?

“Amico fue pensado para simplificar la adopción y hacerla viable para una gama más amplia de empresas. En un mismo dispositivo reúne cinco métodos de autenticación: reconocimiento facial, credenciales físicas, PIN, código QR y HID credenciales digitales.”

“Esa versatilidad permite trabajar con distintos perfiles de usuarios y mantener esquemas mixtos. Cada compañía puede definir qué modalidad resulta más adecuada para cada espacio o necesidad, sin tener que aplicar un único mecanismo en toda su operación.”

Rogério Coradini analiza las tendencias, la ciberseguridad y los desafíos en la gestión de identidades.

“Además, puede integrarse con inversiones ya realizadas. Es posible comenzar por determinados puntos de entrada y ampliar el despliegue posteriormente, a medida que cambian los requerimientos del negocio.”

“Esto hace posible una evolución progresiva, incorporando nuevas capacidades donde generan valor y preservando aquello que continúa funcionando correctamente.”

Cuando se habla de reconocimiento facial, una de las principales preocupaciones suele ser qué sucede con los datos biométricos. ¿Cómo aborda HID el concepto de Privacy by Design?

“La protección de la información debe contemplarse desde el origen de cualquier desarrollo que trabaje con datos sensibles. Por eso resulta fundamental definir cómo se generan las plantillas, dónde se almacenan y de qué manera quedan resguardadas.”

“Amico ofrece, por ejemplo, la tecnología opcional Template-on-Card, que permite guardar la plantilla en la propia credencial del usuario en lugar de concentrarla en una base de datos centralizada.”

“Este modelo brinda alternativas para responder a diferentes políticas internas y requerimientos relacionados con la soberanía de los datos, un aspecto que está adquiriendo cada vez mayor relevancia.”

“La confianza depende en gran medida de que exista claridad sobre el tratamiento de esa información y de que su resguardo forme parte de la arquitectura desde el inicio.”

Muchas empresas argentinas ya realizaron inversiones importantes en sistemas de control de acceso. ¿La incorporación de biometría implica necesariamente reemplazar esa infraestructura?

“No necesariamente. Una de las claves está en poder sumar nuevas capacidades de manera complementaria y aprovechar aquello que ya está instalado.”

“Una compañía puede comenzar por determinados accesos, áreas o grupos de usuarios y mantener otras formas de autenticación en el resto de sus instalaciones. Los cinco métodos disponibles en Amico facilitan justamente esa convivencia.”

“Este enfoque permite avanzar por etapas, evaluar el funcionamiento dentro de la operación y extender posteriormente el alcance según las necesidades.”

Las soluciones de credencialización digital facilitan un acceso más ágil, flexible y seguro en entornos corporativos.

“La posibilidad de evolucionar sin descartar inversiones anteriores reduce la complejidad de la migración y facilita que cada empresa defina su propio ritmo de implementación.”

¿Qué aprendizajes están dejando las primeras implementaciones de HID Amico en América Latina y qué pueden aportar esas experiencias a organizaciones que estén evaluando biometría en Argentina?

“Lo que estamos viendo confirma la importancia de contar con soluciones flexibles, capaces de adaptarse a diferentes entornos, perfiles de usuario y necesidades operativas.”

“También resulta clave avanzar de manera gradual. Es posible comenzar por determinados accesos, combinar distintos métodos de autenticación y ampliar el alcance a medida que evolucionan los requerimientos, sin alterar aquello que ya funciona correctamente.”

“A esto se suma un aspecto fundamental: la protección de los datos debe estar presente desde el diseño, junto con la interoperabilidad y la capacidad de integrarse con la infraestructura existente.”

“Está comenzando una etapa en la que el reconocimiento facial puede convertirse en una herramienta cotidiana para empresas de distintos tamaños. El verdadero avance será lograr que esa tecnología combine seguridad, privacidad y simplicidad de una manera que permita adoptarla con confianza y sostenerla en el tiempo.”