Turismo en Concordia: automovilismo, vino y nuevas propuestas para todo el año

Con rápido acceso terrestre por la Autovía Nacional 14 y a solo 45 minutos de vuelo desde Aeroparque, Concordia se consolida como un destino accesible y diverso, con una agenda que se renueva y suma nuevas experiencias para atraer visitantes, extender las estadías y disfrutar de la ciudad durante todo el año.

El TCR desembarca por primera vez

El 12 y 13 de septiembre, el TCR South America llegará por primera vez a disputar la séptima fecha de su campeonato en el Autódromo Ciudad de Concordia. La competencia internacional promete convocar a público y visitantes de distintos puntos del país y suma a la ciudad a un calendario de eventos que movilizan al turismo deportivo.

TCR South America: 12 y 13 de septiembre

Una nueva cita para los amantes del vino

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En paralelo, ese mismo sábado 12 de septiembre, desde las 20 h, Bodega Robinson será escenario de la primera edición de Concordia Wine, un encuentro que reunirá a más de 30 bodegas y 150 etiquetas. La propuesta pone en valor la creciente vitivinicultura de Concordia y Entre Ríos y fortalece el enoturismo como una experiencia que combina vino, gastronomía e identidad regional.

Un recorrido por la historia entre paisajes únicos

El Parque San Carlos reúne algunos de los sitios más representativos de Concordia. Allí se encuentra el histórico Castillo San Carlos, escenario vinculado a la estadía de Antoine de Saint-Exupéry e inspiración para El Principito, que puede conocerse a través de visitas guiadas y del recorrido del bus turístico “Tierra Mágica del Principito”, que invita a descubrir este paisaje y sus historias.

El castillo que inspiró pasajes de El Principito

Dentro del mismo predio, el Naranjal de Pereda permite viajar a los orígenes de la producción citrícola de la región y descubrir un espacio que conserva parte de la historia económica y social de la ciudad.

Los viñedos y bodegas de Concordia y la región abren sus puertas para descubrir la creciente producción vitivinícola entrerriana. Recorridos por los viñedos, visitas a bodegas y degustaciones de variedades como Tannat, Marselan y Merlot permiten conocer los sabores y la identidad de una tradición que vuelve a ganar protagonismo.

Termas: bienestar en contacto con la naturaleza

Las aguas termales provenientes del Acuífero Guaraní son una de las propuestas que distinguen a Concordia, ideales para el descanso y el bienestar. Termas Concordia ofrece piscinas cubiertas y al aire libre, espacios de relax y servicios para disfrutar de una jornada de tranquilidad. A pocos kilómetros, Termas del Ayuí combina aguas termales, cascadas de piedra, áreas de descanso y amplios espacios verdes en un entorno natural.

Termas del Ayuí, complejo termal y parque acuático

El entorno del lago Salto Grande invita a disfrutar del aire libre con paseos en lancha, pesca deportiva responsable con devolución y actividades como canopy y arborismo, que permiten vivir el paisaje desde nuevas perspectivas. Las estancias rurales suman días de campo, cabalgatas y avistaje de aves para quienes buscan conectar con la naturaleza.

Una obra que transformó la región

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande es uno de los grandes atractivos de la región. A través de visitas guiadas es posible conocer esta monumental obra binacional entre Argentina y Uruguay, su funcionamiento y su importancia para la generación de energía.

Concordia conserva un valioso patrimonio que puede descubrirse a través de sus edificios, museos y circuitos urbanos. La ciudad forma parte de la Ruta Argentina del Art Nouveau y cuenta con espacios como el Palacio Regional Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo de Artes Visuales, Costa Ciencia y el Museo y Centro Cultural Salto Grande, que reúnen parte de su historia, arte, ciencia e identidad.

Sabores del litoral en la mesa

La gastronomía local tiene como protagonistas a los productos de la región: pescado de río, cítricos, miel, nuez pecán y arándanos. Estos sabores se encuentran en bares y restaurantes que ponen en valor la producción local y la convierten en experiencias para disfrutar y compartir.

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