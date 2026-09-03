La era del comunicador: IA, ecosistemas propios y los nuevos desafíos de la comunicación interna

La forma en que consumimos información fue cambiando y el ámbito corporativo no es la excepción. Para analizar esta evolución, la Red de Comunicaciones Internas Corporativas (RCIC) que ya lleva más de tres años desde su creación, organizó un encuentro exclusivo en el Convention Center Techint. Encabezado por Florencia Fragalá y Camila Proverbio, el evento logró una asistencia récord reuniendo a especialistas de más de 130 empresas.

La premisa fue clara: entender cómo el rol del comunicador dejó de ser un simple canal emisor para sentarse en la mesa de decisiones estratégicas del negocio.

"El gran desafío de los comunicadores hoy no es solamente aprender, sino desaprender; muchas prácticas están cambiando y eso exige evolucionar junto con las organizaciones", destacó Fragalá, Fundadora y Directora de la Red, al dar la bienvenida. En sintonía, Camila Proverbio, Coordinadora de la Red, remarcó el entusiasmo del público frente a este nuevo escenario: "Me emocionó un montón ver a toda la gente nueva que tuvo ganas de venir. Esta diversidad de industrias y perfiles demuestra que es un espacio muy inspirador para todos".

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Florencia Fragalá y Camila Proverbio

El marco institucional se completó con la participación de María Marta Rabasedas, Corporate Communications Director de Tecpetrol (empresa de energía del Grupo Techint), y Agustina Lombardi, Communications Manager de la compañía. Tras brindar un panorama sobre los grandes proyectos internacionales que tiene actualmente la firma, reflexionaron sobre la decisión de ofrecer las instalaciones para reunir a los especialistas, Lombardi destacó que la acción persiguió un fin concreto: "Organizar es otra forma de seguir generando networking y construyendo red".

María Marta Rabasedas y Agustina Lombardi - Tecpetrol

Inteligencia artificial, criterio humano y la intimidad del podcast

La jornada comenzó con la exposición de Sebastián Flexas, Digital & Technology Manager del Grupo Techint, quien analizó el impacto exponencial de la inteligencia artificial. Desde la redacción hasta la generación multimodal de contenidos, la IA acelera procesos, pero Flexas advirtió sobre un límite innegociable: la necesidad del "Human-in-the-Loop". Esta dinámica subraya que el profesional debe actuar como un filtro estratégico, aportando la sensibilidad política e institucional que los algoritmos no tienen para proteger los mensajes clave de la compañía.

Sebastián Flexas - Techint

En sintonía con esta búsqueda de narrativas más genuinas, la agenda continuó con la exposición de Luciano Banchero, cofundador y CEO de la productora Posta. A través de su charla "Del comunicado al podcast", definió al audio como la herramienta corporativa definitiva. "La intimidad de meterte en la cabeza de las personas a través de sus oídos hace que la comunicación vaya por dentro", argumentó. Frente al contenido sintético, destacó que la IA no puede ofrecer historias reales, ejemplificando con "Frecuencia Uber": una exitosa serie de episodios para choferes que multiplicó por ocho la apertura frente al desgastado e-mail tradicional.

Luciano Banchero - Posta

Para bajar a tierra estos conceptos y fomentar la interacción real, la jornada hizo una pausa estratégica liderada por la consultora Iceberg. A través de dinámicas lúdicas y juegos de interacción grupal, los asistentes lograron romper el hielo, intercambiar contactos de valor y debatir sobre sus propios desafíos diarios en un ambiente completamente descontracturado.

Mediante disparadores como "¿Cómo cambió en tu empresa el día a día del rol de comunicación interna?" o "¿Cómo te has sentido vos con esos cambios?", el espacio permitió explorar qué habilidades fortalecer y cuáles son las claves de un proceso de reinvención profesional.

Shirley - Iceberg

Momento networking

Ecosistemas audiovisuales y la capitalización de la marca personal

La segunda parte del encuentro se enfocó en la creación de medios propios de alto impacto. Jonathan Ferraro, Culture & Employee Experience Manager, junto a Luciana Dau, Manager Internal Comms & Employer Brand, Content Strategy, compartieron el caso de alto impacto de "2x2 STUDIOS" de Personal/Telecom. Este proyecto audiovisual corporativo nació en apenas 60 metros cuadrados y sin presupuesto inicial.

Tras presentar un caso de negocio que evidenció un ahorro económico significativo para la compañía, lograron expandirse a casi 480 metros cuadrados. Esta escala les permitió producir más de 140 piezas audiovisuales, cubrir 45 eventos internos y lanzar 35 podcasts. El éxito de este ecosistema demostró el valor de entender a la audiencia, resaltando la importancia estratégica de entregar el mensaje "en el formato adecuado y en el momento adecuado".

Luciana Dau - 2 X 2 STUDIOS

Jonathan Ferraro - 2 X 2 STUDIOS

El cierre de las disertaciones quedó en manos de Verónica Lombardo, estratega de comunicación interna y marca empleadora, quien trasladó el foco de la empresa al individuo al presentar el método B.R.I.D.G.E. (Belief, Research, Intent, Decide, Go y Evolve). Su propuesta, “De invisible a referente: cómo convertir tu experiencia en comunicación en autoridad visible”, está diseñada para construir una marca personal sólida en el ámbito profesional. Lombardo desafió al auditorio a dejar de mostrarse como un simple currículum estático para entender su perfil como un puente estratégico.

Verónica Lombardo

El objetivo de este método es conectar la "Isla A" (la mochila de conocimientos, fracasos y experiencias del profesional) con la "Isla B" (las personas o empresas que necesitan urgentemente ese know-how), invitándolos a traducir su rutina corporativa en una voz propia, con autoridad y relevancia en el mercado.

Momento networking

Como conclusión de una jornada intensa, Florencia Fragalá proyectó el horizonte inevitable de la disciplina: "El rol del comunicador interno se está transformando. Hoy la comunicación interna también es externa, porque todo el mundo está comunicando gracias a la democratización de las herramientas". Con el anuncio de nuevos proyectos de investigación junto a la Universidad Austral y una inminente expansión internacional hacia Uruguay, la Red de Comunicaciones Internas Corporativas reafirma su lugar como un espacio de referencia indiscutido para los profesionales de la región.