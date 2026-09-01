AACI Poetry Contest 2026: cómo es el certamen nacional de poesía en inglés declarado de interés cultural

La poesía vuelve a posicionarse como el canal predilecto para unir el lenguaje, la sensibilidad y el arte entre los estudiantes de todo el país. Esta semana abrió formalmente la quinta edición del certamen nacional de poesía en inglés organizado por la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Bajo el lema "Better Together: A Celebration of Friendship Through Poetry", la temática de este año propone abordar el universo de la amistad, la empatía y el valor de compartir emociones en una lengua extranjera.

Un impacto federal en las aulas

Desde su creación, la iniciativa de esta asociación sin fines de lucro líder en la enseñanza del inglés y la certificación, busca incentivar a las nuevas generaciones a descubrir su propia voz en inglés a través de la literatura. El alcance del proyecto se consolida año a año, habiendo convocado a más de 450 instituciones educativas pertenecientes a diversas provincias argentinas a lo largo de sus entregas anteriores.

Esta relevancia pedagógica y comunitaria motivó su distinción de Interés Cultural de la Nación por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, sumada a la de la Legislatura Porteña. El evento cuenta además con el aval de la Embajada Británica en Buenos Aires donde se realiza el evento de premiación todos los años https://www.perfil.com/noticias/empresas-y-protagonistas/la-embajada-britanica-fue-sede-de-la-nueva-entrega-de-premios-del-aaci-poetry-contest.phtml

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Asimismo, el certamen sostiene una amplia red de acompañamiento del sector editorial. En el segmento Platinum destacan Macmillan Education y Cambridge, seguidos en la categoría Gold por KEL Ediciones, Advice Bookshop, Pearson y Richmond. En los niveles Silver y Bronze acompañan sellos como Oxford, Helbling, National Geographic Learning, SBS, Fundación Santillana, QSL y Peak.

Categorías y desafíos poéticos por nivel

El concurso está dirigido a alumnos de primaria, secundaria e institutos de inglés de todo el territorio nacional, quienes trabajarán diferentes formatos literarios según su nivel de dominio del idioma.

Para el nivel primario, los alumnos podrán incursionar en estilos como Adjective Poem para la categoría A1, 5W Poem para A2 y Epistle Poem para la franja B1. Por su parte, la propuesta para el nivel secundario abarca desde Adjective Poem en A1, 5W Poem en A2 y Epistle Poem en B1, hasta la complejidad métrica de la Horatian Ode destinada al segmento B2.

Formación docente y envío de obras

La experiencia se estructura en dos etapas fundamentales diseñadas para acompañar la labor en las aulas. En primer lugar, los profesores de inglés de todo el país pueden registrarse para acceder a capacitaciones virtuales gratuitas dictadas por referentes del área, con el objetivo de sumar herramientas concretas para abordar la temática de la amistad y desarrollar estrategias para abordar la poesía en el aula.

La segunda fase corresponde a la presentación formal de los trabajos. El período de recepción estará abierto desde el 1 de septiembre hasta el 9 de octubre a través de la plataforma digital del concurso. Cada institución educativa podrá presentar un trabajo por categoría, por lo que los establecimientos deberán realizar una preselección interna previa antes del envío final. Los poemas ganadores, junto con la distinción a los alumnos y sus respectivos docentes, serán anunciados durante el mes de noviembre.

De esta manera, la quinta edición del certamen reafirma la premisa de que aprender un idioma va mucho más allá de la gramática y el vocabulario. Al poner el foco en la amistad y el trabajo colaborativo, la iniciativa de la AACI transforma el aula en un espacio de expresión genuina, donde las palabras se convierten en la herramienta principal para construir puentes, celebrar la diversidad y conectar a estudiantes de cada rincón del país a través del arte.

Para más información o consultas visitar la página web del concurso: https://www.aaci.org.ar/poetry-contest/