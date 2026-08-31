Quién es el ingeniero argentino que revoluciona el mantenimiento predictivo industrial en Estados Unidos

Desde 2025, Estados Unidos dejó de ser para el ingeniero argentino Tomás Belmudes un mercado de exploración para convertirse en el escenario central de su consolidación profesional. Graduado de la carrera de Ingeniería Mecánica en el ITBA en 2015, con especialización en mecatrónica y análisis de vibraciones, Belmudes enfocó su trayectoria de más de una década en resolver un problema crítico para las plantas productivas: utilizar los datos que generan los propios equipos para anticiparse a las fallas, evitando intervenciones tardías cuando la maquinaria ya detuvo su marcha.

Maper: de la Argentina a la expansión regional

En 2016, Belmudes cofundó Maper junto con dos socios para desarrollar en Argentina un sistema de mantenimiento predictivo capaz de monitorear máquinas en tiempo real y detectar anomalías antes de una parada inesperada. Con el paso de los años, la firma extendió sus operaciones a Chile y México, acumulando una sólida experiencia en sectores como alimentos y bebidas, energía, minería, petróleo, industria automotriz y petroquímica. En ese recorrido, el equipo técnico reunió durante casi una década información clave sobre el comportamiento de múltiples dispositivos industriales.

Norberto Suárez, gerente de Ingeniería y Mantenimiento de una multinacional alimenticia que utiliza el sistema, destacó el impacto del desarrollo: "Sus alertas tempranas nos ayudan a programar paradas y resolver pequeños desvíos. Sin ese seguimiento, se convertirían en horas perdidas de producción y daños mayores en los equipos".

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En paralelo a la gestión empresarial, Belmudes construyó una destacada reputación en su campo: publica artículos técnicos con frecuencia, participa como expositor en congresos internacionales de ingeniería y fue jurado en una aceleradora tecnológica en Chile.

Consolidación en Houston y una patente clave para la industria

Con el desembarco de Maper en Estados Unidos en 2025, el especialista se radicó en Houston, Texas, desde donde lidera la estrategia global de la firma. En la actualidad, la compañía mantiene programas activos en plantas industriales de Kentucky, Texas, Tennessee y Mississippi, respondiendo a exigencias operativas de alto rendimiento. "Una hora de parada en una planta automotriz norteamericana puede costar más que un año entero de nuestro servicio", señaló Belmudes.

Uno de los hitos más relevantes de esta etapa es la solicitud de patente en trámite ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). El desarrollo, en el que Belmudes figura como coinventor, corresponde a un método de monitoreo para máquinas de operación intermitente -como prensas automotrices, equipos mineros y brazos robóticos- que resuelve un histórico punto ciego de la industria: los equipos que arrancan y se detienen continuamente.

Crecimiento sostenido en los mercados más competitivos

El éxito operativo se refleja directamente en los indicadores del negocio. La facturación de Maper aumentó más del 100% anual durante tres años consecutivos (2023, 2024 y 2025) y la compañía ya supera los 200 clientes industriales a lo largo de las Américas.

"Estados Unidos nos puso frente a otro nivel de exigencia. Argentina fue donde nació la tecnología y donde aprendimos muchísimo; el desafío ahora es seguir desarrollándola en uno de los mercados industriales más competitivos del mundo", concluyó el ingeniero argentino.