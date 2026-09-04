Cómo retomar la actividad física aprovechando los beneficios de Libre

Llega septiembre y resurgen las ganas de realizar actividad física. El motivo detrás de este rebrote deportivo combina factores climáticos, psicológicos y sociales: la llegada de la primavera no solo invita a salir de casa, sino que genera una toma de conciencia sobre el propio cuerpo y el bienestar general antes de cerrar el año.

Para acompañar este impulso, Libre, el programa de beneficios y suscripción de Perfil, consolida una propuesta pensada para facilitar el acceso al bienestar integral con ahorros directos e incentivos en centros de entrenamiento, pases mensuales y cadenas deportivas.

Más allá de la estética: una necesidad de salud

Incorporar actividad física de forma regular va mucho más allá de la preparación para los meses de calor. Diversos estudios señalan que el movimiento constante es la herramienta más efectiva para reducir el estrés laboral, mejorar la calidad del sueño y prevenir enfermedades crónicas metabólicas y cardiovasculares.

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Asimismo, los beneficios en la salud mental son inmediatos: la liberación de endorfinas reduce los niveles de cortisol, mejora el descanso y combate los síntomas de ansiedad acumulados durante el año.

"El reto de retomar el ejercicio no es empezar con intensidad extrema, sino generar la constancia adecuada", explican especialistas en preparación física. En ese sentido, contar con facilidades de acceso y opciones variadas —desde musculación tradicional hasta funcional, yoga o deportes de equipo— resulta determinante para sostener la motivación a largo plazo.

Entrenar pagando menos: qué ofrece Libre

A través del ecosistema de Libre, los suscriptores disponen de una gama de promociones diseñadas para reducir los costos fijos dedicados al cuidado personal:

Descuentos exclusivos: Porcentajes de ahorro en membresías y pases libres de cadenas de gimnasios y centros adheridos.

Matrículas bonificadas: Beneficios que eliminan o reducen el costo de inscripción inicial.

Variedad de disciplinas: Opciones que abarcan desde entrenamiento funcional y musculación hasta clases grupales, pilates, yoga, boxeo, pádel, canchas de fútbol y mucho más.

¿Cómo acceder? Es muy fácil de usar: ingresá directamente a la plataforma de Libre, iniciá sesión con el DNI vinculado a tu suscripción de Perfil, navegá la categoría Gimnasios y deporte y encontrá la actividad que mejor se ajuste a tus objetivos.

Claves para un retorno sostenible

El principal riesgo del "efecto septiembre" es el entusiasmo desmedido que deriva en lesiones o abandono prematuro. Para consolidar el hábito a largo plazo, los entrenadores aconsejan:

Dosificar la intensidad: Comenzar de forma progresiva, intercalando días de descanso y priorizando la adaptación neuromuscular. Priorizar el entrenamiento de fuerza: Combinar trabajo aeróbico con ejercicios de resistencia para proteger articulaciones y mantener la masa muscular. Escuchar al cuerpo: Ajustar las expectativas y enfocarse en la constancia antes que en la exigencia extrema.

El desafío no está en buscar resultados mágicos para el verano, sino en aprovechar el impulso estacional para construir un hábito saludable y sostenible durante todo el año.