Spring Break a la argentina: 8 destinos imperdibles para viajar en septiembre sin multitudes y a mejores precios

Hay un momento en el calendario viajero que reúne las condiciones ideales para armar las valijas y que muchos suelen pasar por alto. Ni la vorágine de enero, ni las bajas temperaturas de julio, ni los fines de semana largos en los que las rutas se colapsan y todos parecen coincidir en el mismo lugar. Septiembre marca el inicio de una especie de "temporada secreta" para recorrer la Argentina: la llegada de la primavera estira las horas de luz, el clima invita a vivir al aire libre y los principales polos turísticos atraviesan una calma estratégica antes del pico de la alta temporada.

El resultado es simple y tentador: más destino y menos multitudes. Bajo el espíritu del Spring Break 2026, septiembre se consolida como la excusa perfecta para hacer una pausa de dos noches o varios días, ya sea en pareja, con amigos o en familia. Es por eso, que Perfil te trae un recorrido por ocho alternativas para desconectar y redescubrir el país desde otra perspectiva.

1. Mar del Plata: mar, circuito urbano y cinco pisos de relax

Mar del Plata no empieza en diciembre. Recorrer la costa en septiembre permite descubrir una versión diferente de la ciudad: caminatas frente al Atlántico sin playas abarrotadas, un polo gastronómico en pleno auge, la oferta cultural del teatro y la cercanía de paseos de compras. Esta época resulta ideal para alternar el aire marino con tardes de spa y descanso térmico.

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En pleno centro marplatense, el Hotel Spa República propone una escapada que combina ciudad y descanso profundo. Cuenta con 80 habitaciones que van desde opciones dobles superiores con sommier de formato amplio hasta departamentos de dos y tres ambientes preparados para familias de hasta seis huéspedes, todos equipados con minibar, pava eléctrica y climatización.

En pleno centro, el Hotel Spa República invita a combinar la costa atlántica con un circuito de bienestar de cinco pisos de altura.

Su diferencial distintivo es un circuito de bienestar distribuido en cinco pisos -incluido en la estadía- con piscina cubierta climatizada, hidromasajes, saunas seco, turco y finlandés, gimnasio y el espacio Open Spa para tratamientos faciales o masajes. Su propuesta gastronómica se resuelve en Raíz Restó, donde se sirven desayunos buffet, almuerzos, meriendas y cenas.

Ubicación: Córdoba 1968, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

Contacto: Teléfono +54 (011) 7090 5605 | WhatsApp +54 9 (11) 7137 0100

Email: [email protected]

Redes: @hotelsparepublica

2. Mar de las Pampas: el bosque que vuelve a verdecer a metros de la playa

Cuando arranca la primavera, el pinar de Mar de las Pampas cambia de aire. La vegetación recupera su tono verde intenso, los senderos invitan a caminar a paso lento entre las coníferas y la playa se disfruta desde un silencio difícil de conseguir en pleno verano. Además, el pintoresco paseo de artesanos y locales gastronómicos del centro comercial funciona sin las demoras habituales.

En Mar de las Pampas, Village de las Pampas se ubica a solo 80 metros de la playa y en pleno corazón del bosque

Ubicado en medio del bosque, a solo 80 metros del mar y a dos cuadras del centro comercial, Village de las Pampas combina la independencia de un apart con servicios hoteleros de alta gama. Su oferta incluye aparts boutique de dos ambientes con hidromasaje privado, unidades en dúplex de tres ambientes y departamentos con hogar a leña, parrilla individual en la terraza y doble baño. Cada mañana, un desayuno artesanal llega directamente a la puerta de la unidad con panificados caseros, frutas frescas, huevos revueltos y productos regionales. Si el clima se torna fresco, la piscina cubierta climatizada que funciona durante todo el año asegura el descanso hídrico.

Ubicación: Corvina entre Joaquín V. González y M. Sosa, Mar de las Pampas, Provincia de Buenos Aires.

Contacto: Teléfonos (011) 5254-7734 / (011) 5254-7735 | WhatsApp +54 9 11 7021 6426

Redes: @villagedelaspampas

3. San Antonio de Areco: un break de bienestar a una hora de la Capital

Para cortar la rutina no siempre hace falta tomarse un avión ni armar un equipaje voluminoso. A poco más de una hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cuna de la tradición gauchesca ofrece una pausa verde que combina cascos históricos, platería, gastronomía de campo y experiencias de descanso integral en un entorno natural único.

En Un Alto en la Huella, la propuesta gira en torno a la desconexión cuerpo-mente. Sus instalaciones incluyen habitaciones cálidas de diseño moderno con vista a amplios jardines cuidados, una piscina al aire libre con solárium y áreas recreativas con mesa de pool y tenis de mesa.

Con propuestas que van desde el spa La Aguada hasta sesiones de yoga y la "Ceremonia del Sol"; el complejo combina relax y entorno rural.

El Spa La Aguada se equipa con sauna seco, baño de vapor, salas de relax y gabinetes para tratamientos corporales, complementado con actividades guiadas de movimiento consciente como yoga, Chi Kung y la "Ceremonia del Sol". Por su parte, el restaurante El Palenque recupera platos típicos de la cocina criolla preparados con insumos locales.

Ubicación: Camino Ricardo Güiraldes 465, San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires.

Contacto: WhatsApp +54 9 2326 43-4890

Email: [email protected]

Redes: @unaltoenlahuella

4. Chascomús: naturaleza y juegos en familia frente a la laguna

A solo 120 kilómetros de la Capital Federal, el espejo de agua de la laguna de Chascomús y sus atardeceres ofrecen el marco ideal para una escapada en familia. La primavera permite estirar las tardes al aire libre, practicar deportes náuticos como Kayak o Windsurf, hacer paseos en bicicleta bordeando el perímetro o simplemente disfrutar de los parques costeros.

A solo 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un destino clásico para disfrutar del atardecer sobre el espejo de agua.

Emplazado sobre un predio de dos hectáreas a orillas de la laguna, el Howard Johnson Chascomús cuenta con 120 habitaciones totalmente equipadas con climatización frío/calor y vistas al parque. El hotel está pensado para que disfruten todas las edades: mientras el Club Laguneros organiza actividades recreativas y talleres diarios para chicos y adolescentes, los adultos pueden relajarse en el espacio Spa & Relax, dotado de saunas secos, tinas de hidromasaje y gabinetes de masajes panorámicos. La propuesta se completa con salones de eventos, piscina exterior y gastronomía de autor en su restaurante.

Ubicación: Lobería 738, Chascomús, Provincia de Buenos Aires.

Contacto: Teléfono 2241 687563

Email: [email protected]

Redes: @hjchascomus

5. Traslasierra: privacidad, sierras y jacuzzi para dos

Si la premisa del viaje es una escapada romántica en medio de la tranquilidad de las sierras cordobesas, el valle de Traslasierra guarda un rincón diseñado exclusivamente para el descanso de a dos. La zona destaca por su aire puro, el microclima agradable de septiembre y la cercanía a pueblos artesanos y senderos naturales de trekking.

Calma Nono, en Traslasierra, propone un concepto exclusivo para adultos con jacuzzi privado y vistas a las Altas Cumbres.

En la pintoresca localidad de Las Calles, rodeado de vegetación autóctona de monte y con vistas abiertas hacia las Altas Cumbres, Calma Nono ofrece una propuesta boutique con concepto adults only (exclusivo para mayores de 18 años). Sus suites independientes cuentan con estufa a leña, terraza privada con mobiliario de exterior y doble jacuzzi panorámico para contemplar el atardecer serrano con total intimidad. La propiedad ofrece piscina al aire libre, gastronomía personalizada con platos de estación y es una de las pocas opciones de alta gama con política pet friendly para viajar con mascotas.

Ubicación: Paraje La Quebrada s/n, Las Calles, Traslasierra, Provincia de Córdoba.

Contacto: WhatsApp +54 9 3544 65-0969

Redes: @calmanono

6. Salta: historia, arquitectura y peñas para recorrer a pie

Hay destinos del Norte argentino que en primavera se disfrutan mucho mejor caminando, cuando el sol acompaña con temperaturas amables antes de la llegada del calor extremo estival. Salta La Linda invita a perderse por sus calles empedradas, contemplar sus iglesias y museos coloniales, y terminar la jornada en las tradicionales peñas folclóricas de la calle Balcarce.

Ubicado frente a la histórica Plaza 9 de Julio, el Hotel Colonial Salta permite recorrer museos, iglesias y peñas sin depender de traslados.

Ubicado justo frente a la histórica Plaza 9 de Julio, el Hotel Colonial Salta permite salir a la calle y encontrarse inmediatamente con el centro neurálgico de la ciudad. Su arquitectura de estilo clásico se combina con habitaciones confortables y salas de estar. La ventaja de su ubicación estratégica radica en poder recorrer el Cabildo, la Catedral Basílica y el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) a pie, haciendo una pausa a mitad del día para descansar en el hotel antes de salir a disfrutar de la gastronomía regional y las empanadas salteñas.

Ubicación: Zuviría 6, esquina Caseros, Salta Capital.

Contacto: Recepción (387) 421 1740 | Administración (387) 431 0805

Email: [email protected]

Redes: @saltahotelcolonial

7. Iguazú: selva, clima subtropical y el espectáculo de las Cataratas

En la tierra colorada, la primavera potencia el verdor y la exuberancia de la vegetación. Puerto Iguazú en septiembre se convierte en una alternativa ideal para reencontrarse con el clima cálido, pasear por el Hito Tres Fronteras y contemplar una de las maravillas naturales del mundo con un caudal de agua imponente y sin los amontonamientos habituales de las vacaciones de invierno o verano.

En Puerto Iguazú, la llegada de septiembre permite recorrer las Cataratas con clima subtropical y descansar en complejos de primer nivel.

Para quienes buscan una experiencia de descanso en familia, Iguazú Grand propone un resort de lujo inmerso en la selva misionera donde el hotel funciona como un destino en sí mismo. Sus suites de gran metraje cuentan con vista a los jardines o las piletas. El complejo incluye tres piscinas al aire libre en desnivel, spa de estilo oriental, gimnasio, canchas de tenis y un club infantil con actividades supervisadas por recreadores. La oferta culinaria destaca por sus restaurantes de alta cocina que fusionan sabores autóctonos de la selva con técnicas internacionales.

Ubicación: Ruta 12 Km 1640, Puerto Iguazú, Misiones.

Contacto: Teléfono +54 (3757) 498050

Redes: @iguazugrand

8. Ushuaia: la oportunidad de disfrutar las últimas nieves del año

Mientras gran parte del país empieza a ponerse en modo primavera, el Fin del Mundo juega con sus propias reglas. Septiembre en Ushuaia regala días con más horas de luz para encarar navegaciones por el Canal Beagle o caminatas por el Parque Nacional Tierra del Fuego, pero conserva la magia de los picos nevados en la cordillera.

Enclavado dentro de la Reserva Natural El Martial, el Hotel del Glaciar permite despertarse rodeado de bosques caducifolios y cadenas montañosas. Su ubicación estratégica, a pocos minutos de la base de la aerosilla del Cerro Martial, facilita el acceso a senderos de trekking, miradores del Canal Beagle y caminatas sobre las últimas nieves de la temporada. Sus habitaciones ofrecen vistas panorámicas, mientras que sus áreas comunes disponen de salones de lectura, bar de montaña y restaurantes con platos regionales como el cordero fueguino y la centolla.

A minutos de la aerosilla del Cerro Martial, la propuesta combina días más largos con caminatas de montaña y travesías de invierno tardío.

Ubicación: Luis Fernando Martial 2355, Ushuaia, Tierra del Fuego.

Contacto: Teléfono 0800 266 0588

Email: [email protected]

Redes: @hoteldelglaciar

Septiembre demuestra que no hace falta esperar al verano ni ajustarse al calendario de los feriados para regalárselo todo. Entre la tranquilidad de las playas sin multitudes, el despertar del bosque y la selva, y los últimos picos nevados del Sur, el mapa argentino ofrece una pausa a medida para cada tipo de viajero. Elegir la primavera para hacer las valijas es, en definitiva, la mejor manera de ganarle al reloj, anticipar las vacaciones y redescubrir el placer de viajar con espacio, tiempo y mejores tarifas a favor.