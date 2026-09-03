Soledad Martínez levantó un “Muro Digital” para controlar los accesos a Vicente López

El Municipio de Vicente López incorporó 50 nuevas cámaras de videovigilancia con lectoras de patentes al Muro Digital, el circuito instalado en todo el perímetro del distrito para controlar los accesos. De esta manera, todos los ingresos en los límites con la Ciudad de Buenos Aires, San Martín y San Isidro están videovigilados y cuentan con tecnología capaz de identificar las patentes de los vehículos, detectar aquellos que sean sospechosos o tengan pedido de captura y actuar rápidamente para prevenir delitos y que los vecinos puedan vivir más tranquilos y seguros.

La intendenta de Vicente López Soledad Martinez remarcó la importancia de esta herramienta para proteger a los vecinos: “Estamos presentando el muro digital, que básicamente hace que todo el perímetro de Vicente López tenga un circuito de cámaras que videovigila y, además, tenga lectoras de patente . No sólo los accesos principales, los más conocidos por los vecinos, sino que cada uno de los accesos que tiene nuestro municipio, en el límite con la Ciudad de Buenos Aires, en el límite con el municipio de San Martín y también con el de San Isidro, va a estar videovigilado y con lectoras de patente. Eso nos permite detectar rápidamente cualquier auto, moto, camión o vehículo que haya participado en un delito, tenga pedido de captura o que lo esté buscando justicia”.

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El objetivo del Muro Digital es mejorar la seguridad en los límites de Vicente López con los municipios vecinos, detectar vehículos sospechosos o con pedido de captura cuando ingresan al partido, prevenir delitos y cerrar posibles vías de escape. En un contexto en el que la inseguridad viene creciendo en la provincia, el trabajo sostenido del Municipio y la incorporación de esta tecnología permitieron interceptar 175 vehículos en lo que va del año.

Actualmente, el Muro Digital cuenta con 245 lectoras de patentes y está previsto alcanzar las 295 para marzo de 2027. En los últimos dos años se instalaron más de 100 cámaras para reforzar la cobertura en los límites con San Martín y San Isidro, y se proyecta sumar otras 50 para crear subanillos internos dentro del distrito. De esta manera, el Municipio continúa incorporando tecnología, nuevas herramientas y más presencia de patrullas en la calle para anticiparse al delito y actuar con mayor rapidez.

“Hoy la seguridad de Vicente López la garantiza el municipio, porque somos nosotros los que decidimos hacer cargo de la seguridad de cada vecino, de cuidarlos, de defenderlos y de invertir recursos, porque este muro digital conlleva una inversión en la seguridad. Cuanto más recursos ponemos a disposición de la seguridad de los vecinos, más tranquilos vivimos dentro de Vicente López. El muro digital nos va a permitir controlar, cuidar y defender a los vecinos de los que hagan delitos”, concluyó la intendenta.