En el marco del Mes de las Infancias, Suizo Argentina realizó una nueva edición de la colecta Por +Infancias Felices, una iniciativa impulsada por el Comité de Responsabilidad Social Empresaria para acompañar a distintas instituciones cercanas a las sucursales de la compañía.

A través de esta iniciativa, los colaboradores de Suizo Argentina realizaron donaciones de alimentos y otros productos destinados a las meriendas organizadas con motivo del Día de las Infancias.

En esta edición, las donaciones fueron destinadas a instituciones de distintos puntos del país: Grupo Andando (CABA), CSyD Los Pinos del Molino (Puerto Belgrano), Comedor Los Gardelitos (Ramos Mejía), Merendero Rayito de Luz (Junín), Comedor de Hechos II (Mar del Plata), Merendero El Maná de Dios (Córdoba), Fundación Niños Felices (San Luis) y Merendero Estación Sifón (Tucumán).

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Trabajo conjunto

"La participación de los colaboradores permitió reunir donaciones y acompañar a estas organizaciones en una fecha especial para los niños y niñas que participan de sus actividades", indicaron desde la empresa.

Y agregaron: "Desde Suizo Argentina continuamos impulsando iniciativas que promueven la participación de nuestros colaboradores y contribuyen a fortalecer el vínculo con las comunidades cercanas a nuestra operación".

LM