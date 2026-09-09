Regresa el Social Media Day a Mendoza: el encuentro clave sobre comunicación y tecnología

El Social Media Day desembarca en Mendoza el miércoles 23 de septiembre de 9:00 a 13:30 h en el Sheraton Mendoza Hotel. Con una propuesta orientada a transformar la visión estratégica sobre la comunicación digital, el marketing y la tecnología. La nueva edición convoca a profesionales, marcas y creadores para analizar las principales tendencias del sector, evaluar el impacto de las herramientas emergentes y profundizar en la integración de la inteligencia artificial en proyectos comerciales e institucionales.
La inteligencia artificial tendrá un lugar central, atravesando la generación de contenidos, la creatividad, la automatización, el marketing y las nuevas formas de trabajar. La agenda reúne a Sofía Haddad Pighin (Google), Federico Feres (Go For Marketing and eCommerce), María Victoria Pirraglia (Grupo Perfil), María Natalia Ruiz Roque y Pía Romero (Naranja X), Micaela Ramunni (B+B Group) y Agustina Scarafia (deache.io).
Con temas que van del social commerce con IA al nuevo recorrido del consumidor más allá del buscador, el branding como narrativa y la transformación de los equipos de trabajo. La apertura estará a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli.
Por la tarde, de 15:00 a 17:00 h, se suman dos workshops de inteligencia artificial aplicada, con abono adicional.
Así será el cronograma y los ejes temáticos del Social Media Day Mendoza
Charlas · 9:00 a 13:30 h
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9:00 — Acreditación
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9:30 — Apertura y bienvenida · Adriana Bustamante y Diego Piscitelli
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Social Commerce con IA · Federico Feres (Go For Marketing and eCommerce)
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Más allá del buscador: el nuevo recorrido del consumidor · Sofía Haddad Pighin (Google)
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De la manija al engagement · María Natalia Ruiz Roque y Pía Romero (Naranja X)
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Branding: la narrativa como core de la estrategia · María Victoria Pirraglia (Grupo Perfil)
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De ejecutar a crear · Micaela Ramunni (B+B Group)
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La transformación empieza en la conversación · Agustina Scarafia (deache.io)
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13:30 — Cierre
Workshops · 15:00 a 17:00 h (abono adicional)
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15:00 — De la herramienta al sistema: armá tu flujo de trabajo · Micaela Ramunni (B+B Group)
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16:00 — De 3 horas a 25 minutos: IA aplicada a la producción creativa · Agustina Scarafia (deache.io)
El encuentro convocará a profesionales de marketing, comunicación y tecnología, empresas, agencias, emprendedores, pymes, periodistas, creadores de contenido y estudiantes. Será exclusivamente presencial, generando un espacio de intercambio y networking entre participantes y referentes de la industria.
La propuesta apunta a salir de la conversación puramente tecnológica: no se trata solo de conocer nuevas herramientas, sino de comprender cuándo utilizarlas y cómo integrarlas a una estrategia. Las entradas tienen preventa promocional con beneficios especiales para universidades, cámaras empresariales y asociaciones.
Podés encontrar más información y adquirir tus entradas ingresando al sitio web oficial smday.com.ar/mendoza o enviando una consulta vía email a [email protected].