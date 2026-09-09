Regresa el Social Media Day a Mendoza: el encuentro clave sobre comunicación y tecnología

El Social Media Day desembarca en Mendoza el miércoles 23 de septiembre de 9:00 a 13:30 h en el Sheraton Mendoza Hotel. Con una propuesta orientada a transformar la visión estratégica sobre la comunicación digital, el marketing y la tecnología. La nueva edición convoca a profesionales, marcas y creadores para analizar las principales tendencias del sector, evaluar el impacto de las herramientas emergentes y profundizar en la integración de la inteligencia artificial en proyectos comerciales e institucionales.

La inteligencia artificial tendrá un lugar central, atravesando la generación de contenidos, la creatividad, la automatización, el marketing y las nuevas formas de trabajar. La agenda reúne a Sofía Haddad Pighin (Google), Federico Feres (Go For Marketing and eCommerce), María Victoria Pirraglia (Grupo Perfil), María Natalia Ruiz Roque y Pía Romero (Naranja X), Micaela Ramunni (B+B Group) y Agustina Scarafia (deache.io).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con temas que van del social commerce con IA al nuevo recorrido del consumidor más allá del buscador, el branding como narrativa y la transformación de los equipos de trabajo. La apertura estará a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli.

Franco Piscitelli, Adriana Bustamante, Diego Piscitelli y Alessandro Piscitelli

Por la tarde, de 15:00 a 17:00 h, se suman dos workshops de inteligencia artificial aplicada, con abono adicional.

Así será el cronograma y los ejes temáticos del Social Media Day Mendoza

Charlas · 9:00 a 13:30 h

9:00 — Acreditación

9:30 — Apertura y bienvenida · Adriana Bustamante y Diego Piscitelli

Social Commerce con IA · Federico Feres (Go For Marketing and eCommerce)

Más allá del buscador: el nuevo recorrido del consumidor · Sofía Haddad Pighin (Google)

De la manija al engagement · María Natalia Ruiz Roque y Pía Romero (Naranja X)

Branding: la narrativa como core de la estrategia · María Victoria Pirraglia (Grupo Perfil)

De ejecutar a crear · Micaela Ramunni (B+B Group)

La transformación empieza en la conversación · Agustina Scarafia (deache.io)

13:30 — Cierre

Workshops · 15:00 a 17:00 h (abono adicional)

15:00 — De la herramienta al sistema: armá tu flujo de trabajo · Micaela Ramunni (B+B Group)

16:00 — De 3 horas a 25 minutos: IA aplicada a la producción creativa · Agustina Scarafia (deache.io)

El encuentro convocará a profesionales de marketing, comunicación y tecnología, empresas, agencias, emprendedores, pymes, periodistas, creadores de contenido y estudiantes. Será exclusivamente presencial, generando un espacio de intercambio y networking entre participantes y referentes de la industria.

La propuesta apunta a salir de la conversación puramente tecnológica: no se trata solo de conocer nuevas herramientas, sino de comprender cuándo utilizarlas y cómo integrarlas a una estrategia. Las entradas tienen preventa promocional con beneficios especiales para universidades, cámaras empresariales y asociaciones.

Podés encontrar más información y adquirir tus entradas ingresando al sitio web oficial smday.com.ar/mendoza o enviando una consulta vía email a [email protected].