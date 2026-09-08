Beneficios corporativos 2027: cuánto invertirán las empresas en Argentina y cuáles son las tendencias

Septiembre marca para las compañías el inicio de una etapa estratégica clave: revisar prioridades, cerrar el ejercicio en curso y proyectar los presupuestos de Recursos Humanos para 2027. En este contexto de planificación, analizar qué iniciativas impulsar, con qué frecuencia implementarlas y cómo optimizar la inversión en la experiencia del empleado resulta fundamental para mantener la competitividad en el mercado laboral argentino.

Presupuesto de Recursos Humanos: cuánto se invierte hoy en incentivos laborales

Según el relevamiento Promedios de montos de regalos e incentivos en Argentina 2026, elaborado por Bonda, los beneficios mensuales se convierten en un pilar para la experiencia de los colaboradores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los reconocimientos, incentivos y regalos por fechas especiales, en cambio, se distribuyen a lo largo del año y varían según la ocasión.

El reporte presenta un escenario base para dimensionar cómo podría evolucionar esa planificación de cara a 2027. Estos datos pueden ser adaptados según la industria, el nivel de los puestos y política de beneficios.

El relevamiento también registró cambios en los beneficios que ofrecen las empresas: los presupuestos destinados a reconocimientos e incentivos se alejan de los modelos fijos —los mismos beneficios para todas las personas— para dar lugar a estrategias más flexibles, que responden a diferentes necesidades, intereses y estilos de vida. El objetivo es evitar destinar recursos a beneficios poco utilizados y priorizar aquellos que las personas realmente valoran y usan.

Estrategia de beneficios flexibles: tendencias e impacto de cara a 2027

Los desafíos que hoy enfrentan las empresas permiten anticipar hacia dónde podría orientarse la estrategia de beneficios durante 2027. Según el Informe de Beneficios Corporativos HRTrends Argentina 2026, elaborado también por Bonda, el principal reto para las organizaciones es ofrecer beneficios más personalizados y con mayor impacto en los colaboradores (53,3%). Le siguen la gestión eficiente de los beneficios (40,9%), la ampliación de la propuesta de valor para los empleados (39,4) y la optimización de los costos asociados (38%).

Para 2027, se proyecta que las empresas pondrán el foco en distribuir sus recursos de manera más eficiente, priorizando beneficios que respondan a las necesidades de sus colaboradores, tengan un mayor nivel de uso e impacto y permitan aprovechar mejor la inversión destinada a estas iniciativas.

Retención de talento: cómo fidelizar colaboradores con herramientas digitales

La gestión de estas acciones también requiere herramientas que permitan diseñar y administrar esas iniciativas en un solo lugar. Bonda responde a esta necesidad con su plataforma de beneficios corporativos para clientes y colaboradores, que integra clubes de descuentos y un sistema de puntos canjeables por Gift Cards.



“Cuando las empresas piensan en sus presupuestos de beneficios y fidelización, el desafío es que esa inversión contribuya a sostener relaciones de largo plazo. Fidelizar a un colaborador es lograr que una persona nos siga eligiendo, incluso cuando tiene otras opciones. La experiencia que construimos a lo largo del tiempo es la que termina marcando la diferencia”, explica Agustín Perelman, cofundador de Bonda.

Con la mirada puesta en el próximo año, la discusión ya no pasa solamente por cuánto destinan las empresas a sus estrategias de beneficios, sino por cómo lograr que esa inversión tenga un impacto sostenido durante todo el año. La tendencia apunta a presupuestos más flexibles, propuestas más personalizadas y decisiones basadas cada vez más en el uso y las necesidades de las personas.