Parlamento del Norte Grande: Quintela defendió el rol del Estado y llamó a reconstruir el tejido social

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó este jueves la apertura de la 59.ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino y convocó a los representantes de las diez provincias del NOA y el NEA a debatir políticas que permitan “reconstruir la esperanza” de la sociedad argentina.

Durante el encuentro, realizado en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros, Quintela defendió la responsabilidad del Estado en la generación de condiciones de vida dignas y cuestionó las políticas que trasladan esa obligación a la ciudadanía.

“Esta es la oportunidad para empezar a debatir en profundidad qué hacemos quienes tenemos representación y la posibilidad de administrar la cosa pública. Cabe preguntarse: ¿para qué se elige a un presidente?, ¿para qué las provincias eligen a un gobernador o a un intendente? Es para dictar políticas que generen condiciones lo más dignas posible para nuestra gente”, expresó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, durante la apertura de la 59.ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino.

El mandatario sostuvo que el Estado debe garantizar el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación, la seguridad, la justicia, el agua y la energía. En esa línea, reivindicó la posición asumida por La Rioja frente al Gobierno nacional: “Siempre tratamos de llevar dignidad al riojano y no arrodillarnos ante el poder central. Lo que hicimos, lo hicimos conscientes de que podíamos tener consecuencias; las tenemos, pero las enfrentamos con adultez y mucha responsabilidad en defensa de nuestra gente”.

Quintela también convocó a convertir el Parlamento del Norte Grande en un ámbito desde el cual construir una alternativa política y social. “En estos foros tenemos que debatir para reconstruir la esperanza de nuestra sociedad argentina. Tenemos que preguntarnos qué hacemos para reconstruir un tejido social que está duramente atacado”, manifestó.

Finalmente, llamó a las y los representantes provinciales a debatir con responsabilidad y alcanzar conclusiones que permitan avanzar en una agenda común. “Los riojanos somos un pueblo bravo que defiende la patria chica, pero también damos la vida por nuestra patria grande”, concluyó.

Madera: “Poder cambiar la historia está en nuestras manos”

La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, sostuvo que la sesión se desarrolla en un escenario atravesado por profundas desigualdades territoriales y por el deterioro de las condiciones de vida de la población.

“A las diez provincias del norte argentino nos unen la historia, la lucha, el trabajo y el sacrificio. Muchas de estas provincias dimos origen a la Nación, pero también nos unen profundas desigualdades que el Gobierno nacional todavía no ha podido zanjar”, expresó.

Las y los representantes de las diez provincias del NOA y NEA que participaron del plenario regional en La Rioja, junto a autoridades provinciales y locales.

Madera advirtió, además, sobre el impacto de la crisis económica en los hogares: “Si hay algo que creció es el nivel de endeudamiento de las familias, que no se endeudaron para mejorar su calidad de vida, sino para poder comer”.

Finalmente, convocó a las y los legisladores del Norte Grande a asumir un papel activo frente a la situación que atraviesa la región. “Poder cambiar la historia está en nuestras manos: o decidimos mirar desde la ventana o nos involucramos, como lo está haciendo el Norte Grande. Esto hará que el destino de nuestras provincias sea diferente”, afirmó.

Durante la apertura, el presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, definió al organismo como “el instituto de integración regional por excelencia” y destacó su carácter plural. “No es un instituto oficialista ni una institución opositora; simplemente somos la voz de ese Norte Grande que a todos nos hermana y nada nos separa”, señaló.