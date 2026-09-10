jueves 10 de septiembre de 2026
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Pruebas PISA 2025: Córdoba se consolida entre las mejores de América Latina y Llaryora ratifica el compromiso con la educación

Tras conocerse los resultados de las pruebas PISA 2025, el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, felicitó enfáticamente a toda la comunidad educativa cordobesa y destacó los significativos avances logrados por los estudiantes de la provincia.

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Estudiantes de Córdoba alcanzaron el tercer puesto entre los tres mejores sistemas educativos de América Latina, en un reconocimiento que destaca el desempeño educativo de la provincia a nivel regional. | Gobierno de Córdoba
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Los datos arrojados por el informe internacional ubican a Córdoba entre los tres mejores sistemas educativos de América Latina, únicamente por detrás de Uruguay y Chile. Asimismo, la provincia superó el promedio nacional argentino en cada una de las áreas evaluadas: Ciencias, Lectura, Matemática y Aprendizaje en el Mundo Digital.

"Quiero felicitar a nuestros estudiantes, docentes, directivos, padres y a toda la comunidad educativa de Córdoba. Este logro es de ustedes, del esfuerzo de cada día, de enseñar, aprender, acompañar y nunca bajar los brazos", manifestó el mandatario provincial.

En un contexto nacional complejo, donde el desempeño promedio del país registró retrocesos respecto a la medición de 2022, Córdoba mostró un crecimiento sostenido al mejorar en el área de Ciencias y mantener sus niveles en Lectura y Matemática. Estos datos se alinean con los antecedentes de las Pruebas Aprender, donde los estudiantes cordobeses se ubicaron a la cabeza entre las provincias del país.

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Llaryora enfatizó el impacto positivo de la gestión en materia de enseñanza: "Esto nos emociona y nos confirma que las políticas educativas que venimos implementando son las correctas. Pero también nos desafía a seguir mejorando, porque sabemos que todavía queda mucho por hacer".

Finalmente, el Gobernador ratificó el rumbo de las inversiones públicas y el desarrollo en el ámbito educativo: "Sentimos un enorme orgullo cordobés por estos resultados. Un orgullo que nace del talento y el esfuerzo de nuestra gente y que nos compromete a seguir invirtiendo, innovando y trabajando juntos para que cada chico y cada joven pueda aprender, crecer y cumplir sus sueños".

https://x.com/martinllaryora/status/2097494641176154544?s=48

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