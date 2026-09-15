La Noche de la Pizza y la Empanada 2026: qué locales participan y cómo acceder a los descuentos

La Noche de la Pizza y la Empanada 2026 se celebra este martes 15 de septiembre en distintos puntos de la Argentina. La iniciativa, organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina (Apyce), reúne a más de 1500 establecimientos gastronómicos y permite acceder a descuentos y promociones durante toda la jornada.

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En su 43.ª edición, el evento propone acercar dos de las comidas más populares del país a precios promocionales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la oferta principal incluye pizzas al 50% y promociones de 3x2 en empanadas, aunque las condiciones pueden variar de acuerdo con cada comercio.

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Por esa razón, antes de realizar un pedido o acercarse a un establecimiento, se recomienda comprobar cuáles son los beneficios disponibles, los medios de pago aceptados y la modalidad de consumo incluida. Algunas promociones son exclusivamente para comer en el salón, mientras que otras alcanzan al retiro por el local o al servicio de entrega a domicilio.

Cómo consultar el mapa de la Noche de la Pizza y la Empanada 2026

Para facilitar la búsqueda, la organización habilitó un mapa interactivo con los locales adheridos. La herramienta está disponible en el sitio oficial de la Noche de la Pizza y la Empanada y permite identificar los establecimientos más cercanos.

Los usuarios pueden desplazarse por el mapa, buscar un comercio en particular o filtrar los resultados según la zona. Al seleccionar cada establecimiento aparece la información correspondiente a la promoción ofrecida y sus condiciones.

El sistema permite saber si el local participa con pizzas a mitad de precio, con un 3x2 en empanadas, con ambas promociones o con una propuesta diferente. También puede indicar si el beneficio está disponible para consumo en el salón, retiro por el comercio o delivery.

Otro dato importante es el medio de pago. Algunos establecimientos pueden limitar los descuentos a operaciones realizadas en efectivo o establecer condiciones especiales para acceder al beneficio. Por lo tanto, es conveniente consultar la ficha del comercio antes de hacer la compra.

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Qué pizzerías participan de la edición 2026

Entre los comercios porteños que aparecen dentro de la propuesta se encuentran Las Cuartetas, La Americana, La Continental, La Guitarrita, La Farola, Torino Norte, Los Maestros, Pizza King, Teglia y Rao’s New York Style Pizza.

La nómina también incluye a Costumbres Argentinas, Andiamo, Piazza, Don Antonio, Tomasso, Itálica, Pizzería Génova, Pizzería El Globito, Malone y La Nueva Guimpi, entre otros establecimientos.

La lista no se limita a las pizzerías tradicionales del centro porteño. El mapa muestra locales adheridos en las diferentes comunas de la Ciudad de Buenos Aires y también permite encontrar participantes en otras zonas del país. Debido a que las promociones no son necesariamente iguales en todos los puntos de venta, la consulta individual resulta indispensable.

Cuáles son las promociones disponibles

La propuesta central en CABA consiste en acceder a una pizza al 50% de su valor habitual o comprar tres empanadas y pagar solamente dos. Sin embargo, cada establecimiento define el alcance del beneficio, los productos incluidos y las modalidades mediante las cuales se puede utilizar.

En algunos casos, el descuento puede aplicarse únicamente sobre determinados sabores, tamaños o variedades. También puede haber restricciones para combinar la promoción con otros beneficios, aplicaciones de reparto o medios de pago. Toda esa información debe aparecer en el apartado correspondiente a cada local dentro del mapa.

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Desde Apyce definieron la celebración como uno de los acontecimientos gastronómicos más importantes del año debido al lugar que ambos productos ocupan en la cultura argentina. La entidad confirmó oficialmente que la edición número 43 se realiza el martes 15 de septiembre de 2026.

Una celebración con más de cuatro décadas de historia

La primera Noche de la Pizza y la Empanada se realizó en 1983. Desde entonces, la convocatoria se repite cada año y logró consolidarse como una jornada de encuentro entre comerciantes y consumidores.

Apyce, en tanto, tiene una historia anterior al nacimiento del evento. Su comisión directiva se constituyó en junio de 1939, durante una reunión realizada en Callao 83, en la Ciudad de Buenos Aires. La primera asamblea de propietarios de pizzerías tuvo lugar el 7 de julio de ese mismo año en el Teatro Mayo y dio origen a la asociación.

La convocatoria experimentó un fuerte crecimiento durante sus últimas ediciones. En 2025 participaron más de 1500 comercios y, según los testimonios recogidos por la entidad organizadora, algunos establecimientos llegaron a triplicar sus ventas. En 2026, la celebración vuelve a desplegarse con una amplia variedad de propuestas y un mapa digital para encontrar las alternativas disponibles en cada barrio.