La Ciudad de Buenos Aires y los municipios del AMBA transitarán este 21 de septiembre la llegada de la primavera bajo un panorama meteorológico dominado por la inestabilidad y el viento intenso.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored, el rasgo distintivo de la jornada no serán las elevadas temperaturas, sino la presencia de fuertes ráfagas del sector sudoeste que provocarán un progresivo enfriamiento del ambiente.

Cómo estará el clima esta semana en el AMBA: del viento y las mañanas frías al regreso del calor de primavera

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las marcas térmicas se ubicarán en un rango acotado de entre 12°C y 17°C, alcanzándose los valores más altos durante las primeras horas de la madrugada antes de la rotación del viento. A lo largo del día, las probabilidades de precipitación se mantendrán bajas, ubicándose entre un 10% y 40% de chances de lluvias o lloviznas aisladas durante la tarde.

El enfriamiento irá en aumento hacia el final de la jornada, marcando la antesala de lo que será el día más fresco de la semana.

Clima en CABA y AMBA: ráfagas fuertes y cómo seguirá el tiempo hoy

En el área metropolitana, el protagonismo absoluto del día corresponderá a los vientos del sudoeste y oeste, que se intensificarán significativamente entre la mañana y la tarde. Se prevén ráfagas constantes que podrían alcanzar velocidades entre 60 km/h y 78 km/h, afectando la navegación en el Río de Plata y el tránsito en accesos a la capital.

La humedad relativa mostrará un descenso progresivo impulsado por la circulación del sudoeste, mientras que la nubosidad irá variando de parcialmente nublado a momentos de mayor cobertura.

Clima lunes 21 de septiembre

Hacia la noche, el viento comenzará a amainar levemente, ubicándose entre los 17 y 37 km/h, aunque la temperatura descenderá marcadamente hasta tocar los 11°C o 12°C.

Para quienes tengan previstas actividades al aire libre por los festejos del Día del Estudiante y la Primavera, la jornada exigirá abrigo adecuado debido al fuerte impacto de la sensación térmica producida por el viento.

Alertas y pronóstico extendido para la semana

A nivel nacional, el paso del frente frío mantendrá bajo condición de vientos intensos a diversas regiones del centro y este del país, con especial impacto en la zona costera bonaerense y las provincias del área pampeana.

Imágenes satelitales confirman una aceleración en el deshielo de Groenlandia y la Antártida

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el cambio de masa de aire consolidará el ingreso de frío para el martes 22 de septiembre, que registrará una temperatura mínima de 7°C y una máxima de solo 13°C, convirtiéndose en la jornada más fría del periodo.

El miércoles 23 de septiembre continuará con una mañana fría de 7°C, pero el giro del viento hacia el sector sur/sudoeste favorecerá el inicio de una paulatina recuperación térmica, alcanzando una máxima de 18°C con cielo parcialmente nublado. Para el jueves 24 de septiembre, la tendencia de ascenso se afirmará con una mínima de 11°C y una agradable tarde de 22°C.

Hacia el fin de semana, los modelos indican la llegada de condiciones plenamente primaverales: el viernes 25 y sábado 26 tendrán jornadas a puro sol y marcas máximas que escalarían hasta los 25°C.