Milei llevará a más de una decena de gobernadores en su visita a París

Después de su viaje a Estados Unidos con el eje principal puesto en su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei se subirá nuevamente a un avión. Pero la semana que viene el destino será otro: Europa. Para el evento denominado "Argentina Week" en París todavía falta más de una semana ya que comenzará el 30 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre pero los preparativos se intensificaron estos últimos días, sobre todo con las gestiones para sumar a varios gobernadores "aliados" al periplo.

Se estima que 11 o 12 mandatarios provinciales acompañarán al Jefe de Estado con la idea de promocionar a sus territorios para sumar recursos en tiempos difíciles. Como ya ocurrió en marzo en Manhattan cuando se efectuó un evento de similares características los gobernadores de la UCR y del PRO aparecen en primera fila para sumarse a la iniciativa.

Los que ya dieron el sí -todos ya fueron parte de la excursión por Estados Unidos- son los radicales Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), los del PRO, Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan) y se les agregarán otros que mantienen una relación cercana con la Casa Rosada como son los casos de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El presidente Milei viaja el lunes a Nueva York: asamblea de la ONU y posible reunión con Trump

Esta vez habrá dos más que no fueron a la Gran Manzana. El entrerriano Rogelio Frigerio y el chaqueño Leandro Zdero aparecen en esa nómina. Todavía en Balcarce 50 se aguarda la respuesta a la invitación presidencial del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y guardan una remota esperanza de que se sume el santafesino Maximiliano Pullaro.

Durante la última semana varios de ellos pasaron por el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, donde se negoció el respaldo para que varias leyes que necesitaba aprobar el ofjcialismo en el Congreso de la Nación. Con el apoyo de los legisladores "amigos" se consiguió aprobar la ampliación de la Ley de Inocencia Fiscal II y destrabar la reforma a la Ley de Biocombustibles que ahora deberá pasar por el tamiz de la Cámara de Diputados.

Para la agenda legislativa del oficialismo resulta vital que los gobernadores estén de su lado. Uno de los principales objetivos de Javier Milei es que se apruebe la Reforma Electoral que incluye entre sus principales puntos la eliminación de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) porque esgrimen que tienen un alto costo económico y que saturan al electorado. Por el momento no encontraron el eco necesario para sumar esas voluntades. Pero el viaje a Francia podría ser otro paso que permita un mayor acercamiento con estos aliados.