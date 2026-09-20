Tras unas primeras publicaciones en las que habló sobre el despido de numerosos trabajadores de la Quinta Presidencial de Olivos, la legisladora Marcela Pagano volvió a apuntar contra el Gobierno y reveló presuntos casos de corrupción de parte de la administración libertaria.

"Anoche les conté la entrada del Olivosgate. Hoy va el plato principal: cocina, jardinería y carritos de golf. Un emprendimiento familiar dentro de la Quinta de Olivos, con una sola particularidad: lo pagamos todos", señaló realizando una breve introducción al tema a través de su cuenta oficial de X.

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Pagano aseguró en su publicación que "la cocina de Olivos quedó en familia" y señaló que estaba a cargo de Analía Agudiez, pareja del intendente Osvaldo Sosa y hermana de Belén Agudiez, amiga íntima de Karina Milei. "Además de darle de comer a Milei, tiene un catering privado: 'Pancitos Caseros?'. Los insumos? Que lo expliquen ante un juez", agregó.

"Según la documentación, usaron a un jubilado de un barrio carenciado, sin casa ni patrimonio, para facturarle al Estado más de $600 millones. Lo pusieron como 'proveedor' de la Presidencia. Alguien cree que esa plata la cobró él?", denunció la legisladora.

Por otro lado, recordó que "la jardinería histórica de Olivos pasó a Franco Castelli, socio de Agudiez", lo que asegura que se realizó en un "procedimiento irregular" que ya denunció (CFP 2273/2026). "Los carritos de golf se multiplicaron pero para la firma Melex", añadió.

Marcela Pagano se metió en Olivos: "Milei echó a uno solo", el resto "fue humo" para tapar el motivo

"El colmo? Gastan fortunas en aromatizantes Saphirus (para eso si hay plata!). Todo con aval de Karina Milei. Si, la del 3% que se repite más allá de los medicamentos de la Andis. Peculado, fraude y lavado: la Justicia ya tiene la carta", aseveró casi al final de su publicación.

Para cerrar lo que calificó como "Olivosgate", señaló. "Para disimular los curros con los 'proveedores' de Olivos y el afano de mercadería, Agudiez y la hermana echaron a los civiles y militarizaron la Quinta. Hoy el Presidente está aislado: Olivos parece un cuartel. Prisión domiciliaria, pero con catering. La cuenta, como siempre, la pagamos todos".

Marcela Pagano se metió en Olivos

Durante las últimas horas, Marcela Pagano volvió a su filosa cuenta de X para referirse a un tema que conmocionó esta semana la agenda libertaria, sin muchas explicaciones: el despido de numerosos trabajadores de la Quinta Presidencial de Olivos.

La legisladora se metió esta madrugada del sábado 19 de septiembre en el tema, arrancando un posteo con hilo con la siguiente pregunta: "¿Quieren saber la verdadera razón del escándalo de Olivos?". "Todo empezó porque Javier Milei echó a Osvaldo Sosa, el intendente de la residencia y cuñado de Belén Agudiez, la funcionaria preferida de Karina Milei a quien puso a cargo de la Quinta de Olivos", señaló.

Luego, siempre en palabras de Pagano, "mientras era intendente, Sosa seguía trabajando en el catering de la familia Agudiez, que a su vez hacía eventos para Foggia (si una de las tres empresas que le ponían guita Bettina Angeletti) en su consultora de coaching ontólogico".

Con Foggia surge el nombre de Mara Gorini, que cuando asumió públicamente como asesora especial de Karina Milei, se alejó al menos en los aspectos formales de Foggia, que además compite entre quienes quedarse con la concesión del predio de Tecnópolis.

"Mara Gorini, socia de Foggia y mano derecha de Karina apareció un día desesperada por contratar los servicios no tan profesionales del catering de la familia Agudiez para sus eventos como recitales y festivales. Dos amigas de Karina haciendo negocios juntas. Te quisieron hacer creer que Gorini había renunciado a su cargo cuando entró a trabajar a la Rosada (te dejo prueba de lo contrario)", agregó.

En ese punto de su posteo Pagano publicó "la prueba: la póliza de accidentes personales. La prueba: una póliza de accidentes personales del 1/3/2024 que saca Analía Agudiez (hermana de Belen, la íntima de El Jefe) para su 'personal de catering'. Asegurado: Sosa, mismo DNI que su decreto. Beneficiarios: Mara Gorini, su pareja Marcelo Dionisio y Foggia Group", anexando documentos con membrete de BBVA Seguros, que mencional a Agudiez, Sosa, Foggia y Gorini.

AS.