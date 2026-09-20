Adorni en el despoder: solo, deprimido, encerrado y preocupado por su fortuna

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni está sumergido en problemas mayúsculos. Su custodia oficial, que consta de dos autos, está en peligro y pasa sus días deprimido. Con un detalle: no encuentra cómo reinsertarse en el mundo laboral, por lo que tiene dudas sobre como mantendrá su alto nivel de vida.

Según pudo saber PERFIL, el exfuncionario se mueve en dos vehículos del Estado para mantener su seguridad y dirigirse a su remodelada casa de country en Indio Cuá desde su domicilio en Capital Federal. Uno es el que se conoció el viernes, el Toyota SRV patente AF268KH, perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), un ente que depende de la Jefatura de Gabinete.

EL AUTO DE LA POLÉMICA. La Toyota con la que se mueve el exjefe de Gabinete, con deudas.

Pero no es el único: también se sube a un Toyota Corolla AE654O, que según registros oficiales se encuentra radicado en la Ciudad de Buenos Aires sin multas. Fuentes libertarias añaden que este tema pegó de lleno en la primera línea que se mueve en Casa Rosada. Muy inquieta, por cierto, con quedar relacionada con el exlegislador electo que afronta un proceso judicial por enriquecimiento ilícito, posibles inconsistencias entre sus declaraciones juradas y su patrimonio y presuntas dádivas.

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Santilli quiere poner distancia

Por eso, el jefe de Gabinete Diego Santilli, no bien se enteró de la situación, pidió que sea el Ministerio de Seguridad el que se encargue exclusivamente de los vehículos que están a disposición del acusado. Jamás quiso tener algún lazo con su antecesor.

En el oficialismo, cuando se preguntó acerca de la situación solo se hicieron cargo de un auto. Y cargaron de responsabilidad al ministerio de Monteoliva. Explicaron que en enero de 2025 se tomó la decisión de realizar un convenio entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Inprotur para la adquisición del vehículo patente AF268KH. “Se trata de un proceso habitual entre áreas de gobierno, como puede ser una reasignación presupuestaria o un traspaso de bienes”, precisaron. Luego, indicaron que actualmente el vehículo cumple funciones dentro del ministerio de Seguridad de la Nación y el uso que se le da es definido por esa área. “Hasta tanto finalice la transferencia hacia el Ministerio de Seguridad de la Nación, las cuestiones vinculadas al mantenimiento, combustible, seguro y eventual pago de multas son solventadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros”, completaron.

Sobre por qué el excandidato porteño mantiene una custodia tras renunciar a su cargo, en Seguridad se limitaron a decir que “la tiene, como todo funcionario y exfuncionario de alto rango durante 6 meses, con base en evaluación de riesgo; si a los 6 meses se amerita seguir con custodia, sigue”. El primer indicio sobre el tema lo dio el vocero presidencial, Adrián Ravier, el 7 de julio pasado. En su habitual conferencia de prensa de los martes, dijo que mantiene custodia oficial con aclaración: mencionó que se trata de un “servicio reducido”. Nunca confesó que en realidad posee dos autos a total disposición y tiempo completo y que hay integrantes de la gestión que quieren suprimirlos a toda costa.

Deprimido y preocupado

En el plano personal, la situación de Adorni también presenta inconvenientes. Personas que consiguieron tomar contacto con él y compartieron espacio de trabajo en la administración libertaria lo notaron deprimido. Y sobre todo preocupado por dos cuestiones.

La principal pasa por el frente judicial. Si bien repite que es inocente y que todo fue una operación contra los hermanos Javier y Karina Milei, teme terminar preso. A su vez, avisó que pretende volver a la actividad privada y generar ingresos tras su excursión en la función pública.

No obstante, sus intentos para conseguir trabajo fracasaron y no sabe cómo seguir costeando su impresionante nivel de vida. Incluso, hay voces que dicen que está separado de Bettina Angeletti, su mujer desde hace décadas. Una versión que el entorno de Adorni negó de plano.

Mientras los problemas para el exministro coordinador se acumulan de manera implacable, la Justicia avanza. De hecho, se confirmó que la prórroga otorgada para que responda a un minucioso cuestionario formulado por el fiscal Gerardo Pollicita vencerá de forma definitiva el próximo martes 22 de septiembre. Sin plazo de extensión solicitado por parte del denunciado.

El primer período estipulado caducó el 1° de septiembre, fecha a partir de la cual comenzó a correr la prórroga que concluirá este martes. Se trata de una investigación en la cual se pretende esclarecer supuestas incongruencias detectadas en el incremento patrimonial de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. Desde que asumió en la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida del Gobierno en junio de este año.

En ese lapso, el expediente afirma que la pareja registró ingresos por $229,7 millones, frente a gastos corrientes que ascendieron a $272,8 millones. Es una diferencia negativa no justificada de $43.068.549. Hay otros números que no cierran en las cuentas porque hubo gastos del matrimonio por aproximadamente US$ 402.578 destinados a la adquisición de inmuebles, refacciones y mobiliario. Sin sustento en los ingresos declarados.