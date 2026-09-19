La salud de Mirtha Legrand tras ser internada: qué dicen los especialistas

La noticia volvió a encender las alarmas en el mundo del espectáculo y en el corazón de los argentinos. Apenas cinco días después de haber abandonado el Sanatorio Mater Dei tras superar una bronquitis, Mirtha Legrand debió reingresar por la guardia del centro médico en el barrio porteño de Palermo.

Una tos persistente que no le daba tregua encendió la luz de alerta, y tanto su familia como su equipo médico decidieron actuar sin demoras para realizarle estudios y controles exhaustivos.

El parte médico oficial del sanatorio, firmado por su director médico Enrique Echagüe, indicó que la diva ingresó "por presentar un cuadro compatible con neumopatía" y que permanecería internada para cumplir con el tratamiento adecuado

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Aunque su internación anterior del 7 de septiembre había comenzado como un cuadro gripal derivado en bronquitis, el cuadro actual evolucionó hacia una neumonía, presuntamente vinculada a la circulación de un virus sincicial respiratorio.

La guerrera de 99 años: las batallas que ya superó

A sus 99 años, Mirtha no solo es la gran figura del espectáculo nacional, sino también un símbolo viviente de resiliencia y fortaleza. Su historial demuestra que ninguna complicación física ha podido apagar sus ganas de vivir y de estar frente a las cámaras. Así podría lucir su historia clínica, sobre la base de la información publicada por los medios.

-1999 (Gripe fuerte): Una gripe viral con fiebre la obligó a guardar reposo, siendo reemplazada en la famosa "mesaza" por su hija Marcela

-2014 (Fractura y operación): Un tropezón doméstico le causó fractura de tibia y peroné junto a dos costillas fisuradas. Tras ser intervenida para colocarle clavos y tornillos, volvió a la pantalla .

-2015 (Disfonía): Tuvo que suspender una emisión por perder la voz, pidiendo disculpas públicas a sus invitados por no poder utilizar su herramienta fundamental

-2019 (Brida abdominal y stents): Fue operada de urgencia por una suboclusión intestinal. Ese mismo año le colocaron dos stents.

-2023 (Marcapasos): Se le colocó un marcapasos de última generación para regular su ritmo cardíaco.

Guiada por su inquebrantable lema de vida "trabaje, trabaje, trabaje", Mirtha ya transmitió sus enormes ganas de recuperarse para regresar pronto a su hogar. Tanto la dirección médica como la familia expresaron su profundo agradecimiento por la preocupación del público. De no mediar novedades en su evolución, el próximo informe médico oficial se dará a conocer el día lunes.

Qué riesgos tiene una neumonía en una persona de 99 años

Mientras tanto, el neumonólogo Alejandro Videla, jefe de Neumonología del Hospital Austral, aceptó contestar inquietudes de Perfil.com respecto del cuadro que puede sufrir una anciana de 99 años con una posible neumonía.

Antes que nada, el especialista explicó que una neumopatía incluye una diversidad de enfermedades del pulmón, entre la que se encuentran la neumonía de causa infecciosa, una embolia del pulmón o un cáncer de pulmón. “Lo más habitual en personas mayores es una neumonía infecciosa, asociada a otros trastornos como la diabetes y el deterioro cognitivo”, aclaró Videla.

Una persona de 99 años recibe el mismo tratamiento que una persona joven: antibióticos, oxígeno si la situación se agrava, corticoides en algunos casos, hidratación, fisioterapia. “La diferencia con los ancianos es que tienen sus defensas comprometidas, y pueden desarrollar sepsis, es decir, una falla generalizada de los órganos. Pero todo depende de su estado funcional previo”.

“No hay estudios sobre personas de edades tan avanzadas, pero el pronóstico y la mortalidad no dependen tanto de la edad sino de su estado clínico y el tratamiento temprano”, señaló el neumonólogo. “En caso de una persona de edad con una vida activa y sin enfermedades asociadas, el pronóstico es favorable”, concluyó Videla.