¿Qué pasaría si Bullrich decidiera ser candidata?

“Yo tengo que ser sincera y decir ‘a mí no me tomen de tonta’ si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta” dijo Patricia Bullrich visiblemente molesta en la noche del jueves en la entrevista que le concedió a Eduardo Feinmann en A24. Ya en la mañana había hecho conocer su malestar por la falta de información en la entrevista con Ignacio Ortelli en su programa de Radio Rivadavia.

Esa falta de información era referida a los cambios ligados a la Emergencia en Discapacidad. A esas expresiones de disgusto y desacuerdo con la forma de conducción de los hermanos Milei, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza le agregó, el viernes, un hecho más: la publicación de un video en la que se la ve en su despacho revisando documentos en su notebook junto a dos de sus colaboradores mientras suena la canción de Lali Espósito “No me importa”. No hace falta mucho análisis para interpretar el significado de este gesto de la senadora usando un tema de la artista a la que el Presidente descalifica constantemente. ¿Qué pasaría si la senadora decidiera ir por su candidatura presidencial? Todas las encuestas muestran qué, si el frente electoral que de hecho constituyen La Libertad Avanza y el PRO se dividiese, la reelección de Milei tendría destino de fracaso.

La falta de comunicación interna del gobierno representa un grave problema que va en vías de agudizarse. El caso de Bullrich es, en realidad, algo que dista mucho de una mera omisión justo con quien debe cerrar filas para coordinar la estrategia de aprobación de las leyes en la cámara alta. Todo un síntoma de los caprichos y desconfianzas que anidan en el poder. El aislamiento de Javier Milei y la delegación de la gestión en su hermana se ahonda a medida que la adversidad se hace presente con la fuerza de los hechos. El Presidente reúne a su gente –ministros y legisladores– no para escuchar sino para arengar. Quiere que la única voz que llegue a los oídos de la dirigencia oficialista sea la suya. Hace acordar mucho a Cristina Fernández de Kirchner. En los años de su apogeo se le atribuía al poderoso secretario Legal y Técnico de la Presidencia una frase que se repetía con insistencia. Era la siguiente: “con Cristina no se habla; a Cristina se la escucha”. Cierta o no, la frase expresaba una verdad que sufrían ministros, secretarios, subsecretarios, gobernadores, diputados, senadores y un largo etcétera de funcionarios peronistas que debían limitarse a acatar sumisamente las directivas de la entonces presidenta sin tener la más mínima posibilidad de expresar un disenso o aporte crítico. Quien se atrevía a hacerlo era inexorablemente castigado. A CFK le tenían miedo, cosa que a ella le encantaba. Lo hizo saber sin tapujos en una de sus tantas peroratas por la Cadenas Nacional de Radio y Televisión el 6 de septiembre de 2012, cuando dijo sin inmutarse: “Solo hay que temerle a Dios. y a mí, en todo caso, un poquito”. Se sentía todopoderosa y disfrutaba de esa forma de ejercer el poder.

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Lo mismo está ocurriendo ahora dentro del actual gobierno. Quien despierta el temor mayor es Karina Milei, “La Jefa”. El aislamiento es uno de los elementos clave del síndrome de Hubris que claramente afecta al jefe de Estado. Encerrado en su micromundo, él cree que la realidad es la que él imagina y no la que es. Una muestra de ello fue la reunión a la que convocó a dirigentes de La Libertad Avanza a escuchar su larga verborragia del lunes. Allí les ordenó que no se dejaran psicopatear por lo que manifiestan quienes son críticos de su gestión. Para Milei no existen el desempleo, la caída del consumo, las dificultades de una inmensa cantidad de gente para llegar a fin de mes ni el cierre de empresas. El parte que difundió la Presidencia señala que el jefe de Estado habló de un crecimiento de la economía que ya lleva 27 meses y de un consumo privado en guarismos históricos. Y para seguir con lo histórico, agregó que la velocidad del crecimiento económico es cuatro veces mayor a la consignada históricamente. Es obvio que lo que él afirma no se condice con la realidad que viven millones de personas.

Esto lo saben muchos de sus funcionarios. El problema es que, salvo la senadora Bullrich, nadie se atreve a decírselo a los hermanos Milei. Es un secreto a voces que Luis Caputo viene expresando en sus reuniones con diversos sectores y funcionarios sus preocupaciones por el estancamiento de la actividad económica. Esto mismo lo ve también el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Los números de las encuestas que marcan la caída de imagen y aprobación del gobierno –al que se mencionó líneas arriba– son sostenidos. Lo cuantitativo encierra también un fenómeno cualitativo: esa baja significa una defección de parte del voto mileísta. Una forma directa de apreciarlo es observar lo que pasa en las redes, universo que solía ser una usina de apoyos sostenidos y ruidosos hacia el líder de LLA. Hoy esa intensidad ya no está.

El vocero de un funcionario técnico describió un temor creciente que preocupa a más de uno en la estructura libertaria : “No se trata solamente de haber perdido cierta capacidad de maniobra cuando los resultados no salen de acuerdo a lo esperado. El problema es que el culto a ‘morir con las botas

puestas’ dejó de ser un dicho pasajero de alguien convencido que está haciendo las cosas bien, a transformarse en una posibilidad real y concreta”. Saber corregir el rumbo a tiempo, es una cualidad absolutamente necesaria en un presidente. Mientras tanto, las fuerzas del cielo navegan entre nubarrones que están a la vista de todos.