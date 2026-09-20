Falcioni, Di María, Messi y los perros

-¡Epa, pero miren quién volvió!
-¡Hola, jefe! No pienso decir que los extrañé.
-Creí que nos íbamos a librar de vos, Gómez.
-Con eso no se jode.
-Tenés razón. ¿Cómo estás?
-Por ahora, bien.
-Yo tampoco te extrañé, pero me alegra tu regreso. Viste que hay maneras y maneras de volver, y me intriga saber cuál es la tuya, si volviste como Di María o como el Muñeco Gallardo.
-Di María, siempre. Estoy para pedir la pelota, jugar para el equipo y hacer goles en los clásicos.
-Evitá la obsecuencia, por favor. Ahora decime la verdad: ¿tu regreso tiene que ver con que Racing está último?
-Ya no, jefe, el viernes le ganó a Sarmiento y subió un par de puestos.
-¡Qué alivio! El hijo de mi pareja es hincha de Racing. El pibe está desolado y yo la ligo de rebote. En fin…
-Zafaron el técnico, los jugadores y los dirigentes. Una auténtica tragedia. ¡Hasta hizo un gol Maravilla Martínez!
-Bueno, contame, ¿con qué nos vas a deleitar esta semana?
-Hay mucha bronca con los árbitros, están en la mira. Falcioni, el técnico de Atlético Tucumán, cruzó feo a Gariano. Lo acusó por no haber expulsado a un jugador de River.
Mire lo que dijo en la conferencia de prensa: “Antes de que este árbitro
fuera polvo o paja, yo ya estaba dentro de una cancha”.
-Jaaaaaa, es un homenaje al humor presidencial.
-Espere que hay más: Merlos le dio un penal muy, muy dudoso a Central para que lo metiera Di María. Otro escándalo. Aunque la cuestión viene de la fecha anterior, cuando Guillermo estalló con Arasa y Ceballos, del VAR, por un gol que le anularon a Vélez. Abandonó la conferencia de prensa, estaba recaliente.
-Ah, pero no se salva nadie.
-Tengo uno. Sebastián Zunino tuvo un gesto muy noble: lo llamaron del VAR para mostrarle un posible penal a favor de Barracas Central, el tipo fue y miró, pero mantuvo su postura y no lo cobró. Un valiente.
-Temo por ese muchacho. ¿Lo colgaron?
-No, dirige el lunes. Piense que el Chiqui anda bastante preocupado con otros asuntos.
-Lo dirás por el partido que va a jugar Messi con la Selección.
-Ehhhhh, sí, claro, la despedida de Leo. Es el 6 de octubre en el Monumental. Un amistoso contra Benín.
-¿¡Benín!?
-Benín, un país africano.
-Si no está en el TEG no lo conozco.
-Tiene algunos jugadores en ligas de Europa, pero como selección es desconocida, nunca un Mundial. Y se van a dar el lujo de despedir nada menos que a Messi.
-¿Cuánto cuestan las entradas?
-Ayer anunciaron los precios, están entre 90 y 480 lucas.
-Igual no creo que vaya. Prefiero invitar algunos amigos a casa, hacer un asadito y mirarlo por la tele tranquilo.
-¿Cocido o jugoso?
-Prefiero jugoso.
-Ojo con eso, a ver si sirve una porción de vacío medio cruda y se la revolean por la cabeza.
-¡Mierda humana! ¡Sos del 95 por ciento!
-O le dan carne dudosa a su perro y lo intoxican.
-Tengo gato.
-Muy bien, jefe, debe ser por eso que usted me cae bien.