Falcioni, Di María, Messi y los perros

-¡Epa, pero miren quién volvió!

-¡Hola, jefe! No pienso decir que los extrañé.

-Creí que nos íbamos a librar de vos, Gómez.

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-Con eso no se jode.

-Tenés razón. ¿Cómo estás?

-Por ahora, bien.

-Yo tampoco te extrañé, pero me alegra tu regreso. Viste que hay maneras y maneras de volver, y me intriga saber cuál es la tuya, si volviste como Di María o como el Muñeco Gallardo.

-Di María, siempre. Estoy para pedir la pelota, jugar para el equipo y hacer goles en los clásicos.

-Evitá la obsecuencia, por favor. Ahora decime la verdad: ¿tu regreso tiene que ver con que Racing está último?

-Ya no, jefe, el viernes le ganó a Sarmiento y subió un par de puestos.

-¡Qué alivio! El hijo de mi pareja es hincha de Racing. El pibe está desolado y yo la ligo de rebote. En fin…

-Zafaron el técnico, los jugadores y los dirigentes. Una auténtica tragedia. ¡Hasta hizo un gol Maravilla Martínez!

-Bueno, contame, ¿con qué nos vas a deleitar esta semana?

-Hay mucha bronca con los árbitros, están en la mira. Falcioni, el técnico de Atlético Tucumán, cruzó feo a Gariano. Lo acusó por no haber expulsado a un jugador de River.

Mire lo que dijo en la conferencia de prensa: “Antes de que este árbitro

fuera polvo o paja, yo ya estaba dentro de una cancha”.

-Jaaaaaa, es un homenaje al humor presidencial.

-Espere que hay más: Merlos le dio un penal muy, muy dudoso a Central para que lo metiera Di María. Otro escándalo. Aunque la cuestión viene de la fecha anterior, cuando Guillermo estalló con Arasa y Ceballos, del VAR, por un gol que le anularon a Vélez. Abandonó la conferencia de prensa, estaba recaliente.

-Ah, pero no se salva nadie.

-Tengo uno. Sebastián Zunino tuvo un gesto muy noble: lo llamaron del VAR para mostrarle un posible penal a favor de Barracas Central, el tipo fue y miró, pero mantuvo su postura y no lo cobró. Un valiente.

-Temo por ese muchacho. ¿Lo colgaron?

-No, dirige el lunes. Piense que el Chiqui anda bastante preocupado con otros asuntos.

-Lo dirás por el partido que va a jugar Messi con la Selección.

-Ehhhhh, sí, claro, la despedida de Leo. Es el 6 de octubre en el Monumental. Un amistoso contra Benín.

-¿¡Benín!?

-Benín, un país africano.

-Si no está en el TEG no lo conozco.

-Tiene algunos jugadores en ligas de Europa, pero como selección es desconocida, nunca un Mundial. Y se van a dar el lujo de despedir nada menos que a Messi.

-¿Cuánto cuestan las entradas?

-Ayer anunciaron los precios, están entre 90 y 480 lucas.

-Igual no creo que vaya. Prefiero invitar algunos amigos a casa, hacer un asadito y mirarlo por la tele tranquilo.

-¿Cocido o jugoso?

-Prefiero jugoso.

-Ojo con eso, a ver si sirve una porción de vacío medio cruda y se la revolean por la cabeza.

-¡Mierda humana! ¡Sos del 95 por ciento!

-O le dan carne dudosa a su perro y lo intoxican.

-Tengo gato.

-Muy bien, jefe, debe ser por eso que usted me cae bien.