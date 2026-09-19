Selección Argentina en Córdoba: otra vez sin Messi, ¿el último con Scaloni?

¿El principio del fin o el comienzo de una nueva era? Esa es la cuestión. El miércoles 30 de setiembre, el seleccionado argentino de fútbol pisará una vez más el césped cordobés con la certeza de que deberá reacomodarse a la ausencia definitiva de Lionel Messi y la duda sobre la continuidad del DT Lionel Scaloni. El día después del 0-1 ante España en Nueva Jersey, la finalísima del último Mundial, encontrará al conjunto albiceleste frente a frente con Bolivia en el Estadio Kempes, sin ‘La Pulga’ -quien tendrá su homenaje seis días más tarde en la cancha de River y ante los africanos de Benín-, y tal vez empezando a preparar otra despedida, la de su entrenador.

La triple fecha de amistosos internacionales, que se completará con el duelo ante Burkina Faso del sábado 3 de octubre en el Monumental de Núñez, la asegurará al estratega de Pujato alcanzar la marca de 107 partidos al frente del Team AFA, y achicar la brecha respecto al récord que ostenta Guillermo Stábile, con 124 cotejos dirigidos en dos ciclos diferentes, entre 1941 y 1961. Después le quedará al ‘Gringo’ la chance de sumar dos encuentros más, en la ventana de amistosos de noviembre, y al titular afista Claudio ‘Chiqui’ Tapia la posibilidad de encontrar argumentos de peso para seducir al seleccionador campeón en Qatar 2022 y subcampeón en Norteamérica 2026, cuya continuidad en el cargo podría representar su nuevo escudo protector contra detractores de la pelota y de la política.

SIN DOBLETE. Una década atrás, Lionel Messi jugó su último partido en Córdoba: Argentina-Bolivia, por las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018. /// REDES

Futuro incierto

“Hasta diciembre yo estoy acá, después va a ser complicado. La idea es relajar y parar un poco, y también es justo que se pueda cambiar, y hasta lo veo como algo bueno”, señaló Scaloni tras la definición mundialista contra los españoles. “Este es un lugar increíble, hermoso, soñado, pero que dedica un montón de cosas., Ya veremos, pero, más allá de mi persona, lo que tiene que permanecer es ese espíritu de grupo, esa sensación de unión entre los jugadores y el pueblo”, añadió. El último párrafo dejó picando en los despachos de la AFA la alternativa de un Plan B que contemple la continuidad del actual cuerpo técnico, bajo una especie de supervisión del santafesino. La declamada intención de Walter Samuel de iniciar su propio camino como DT reduce esta chance a las figuras de Pablo Aimar y Roberto Ayala. Por el momento, no asoman otros candidatos de peso.

Bajo la conducción de Lionel Scaloni, la Selección Argentina sumó 76 triunfos, 18 empates y 10 derrotas.

Scaloni sabe que la vara quedó muy alta, y entiende que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá marcó un retroceso en el proceso de recambio generacional que venía realizando en los últimos tiempos, teniendo en cuenta la excesiva dependencia que su equipo mostró respecto a la prestación futbolística de Messi. La irremediable profundización del proceso de renovación del plantel, más allá de la continuidad de Scaloni, exigirá una comunicación clara y precisa por parte de la AFA, un discurso firme y sincero hacia adentro y hacia afuera. Más que nunca, el proyecto deberá anteceder al producto en el orden de prioridades.

ASISTENCIA PERFECTA. Lautaro Martínez, autor del gol en el 1-0 ante Colombia de 2022, podría sumar su tercer partido con ‘La Scaloneta’ en Córdoba. /// REDES

La tercera, ¿la vencida?

‘La Scaloneta’ se puso en marcha el 8 de setiembre de 2018 en Los Ángeles (3-0 vs. Guatemala) e hizo su última escala el pasado 19 de julio en New Jersey (0-1 vs. España). Entre ambos extremos, se presentó dos veces en Córdoba, con la ausencia de Messi como denominador común. El ‘10’ faltó al amistoso contra México (2-0) del 16 de noviembre de 2018, el quinto partido de la era Scaloni, y también al duelo de Eliminatorias ante Colombia (1-0) del 1 de febrero de 2022, el capítulo 43 del ciclo del actual staff técnico. La primera vez, por decisión propia, automarginado del equipo tras la traumática experiencia del Mundial de Rusia 2018 con Jorge Sampaoli; la segunda, porque estaba convaleciente del Covid-19.

En la actual gestión, el representativo de la AFA ganó cuatro títulos y jugó las finales de los Mundiales 2022 y 2026.

Messi, que tampoco pisará suelo cordobés en el compromiso del feriado capitalino por el Día de San Jerónimo, jugó tres veces en el Estadio Kempes con la Selección Argentina: en 2011 ante Costa Rica (3-0, Copa América), en 2012 frente a Paraguay (3-1, Eliminatorias) y en 2016 contra Bolivia (2-0, Eliminatorias). Lo hizo con tres entrenadores diferentes: Sergio Batista, Alejandro Sabella y Gerardo Martino.

EL CAPITÁN ‘CUTI’. En el inicio de la era post-Messi, el cordobés Cristian Romero será el principal referente del plantel que conduce Scaloni. /// REDES

Especial para ‘El Cuti’

Los retiros de Messi y de Nicolás Otamendi empoderaron al cordobés Cristian Romero como capitán principal del seleccionado que conduce Scaloni. ‘El Cuti’, flamante refuerzo de Atlético de Madrid, podría estrenar su condición de máximo referente del equipo nacional en Córdoba, donde jugaría su primer partido con la camiseta albiceleste. El defensor, quien fue convocado por primera vez en 2021, no estuvo en el duelo ante Colombia de cuatro años atrás en tierras mediterráneas, afectado por una lesión.

La profundización del proceso de renovación del plantel, más allá de la continuidad de Scaloni, exigirá una comunicación clara y precisa por parte de la AFA.

Julián Álvarez también podrían sumar sus primeros minutos en el Kempes como jugador de selección, ya que integró el banco de sustitutos en la presentación anterior. Nahuel Molina, el tercero de los cordobeses integrantes de los planteles mundialistas de 2022 y 2026 y también suplente en aquel duelo ante ‘los cafeteros’, no podrá seguir los pasos del delantero de Calchín, ya que debe cumplir una sanción de siete partidos por los incidentes posteriores a la final con España. Thiago Almada, sancionado con una fecha de inhabilitación, tampoco estará en el primero de los tres amistosos de la inminente fecha Fifa, por lo que podría ser el único campeón de Qatar sin presencias en nuestra provincia, ya que Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios, quienes no estuvieron ante México y Colombia, fueron convocados para el compromiso ante Bolivia.

Lautaro Martínez, autor del gol en el 1-0 ante los colombianos en 2022, es el único futbolista que podría tener asistencia perfecta en los tres juegos de ‘La Scaloneta’ en Córdoba. Paulo Dybala, Renzo Saravia y Franco Vázquez son, hasta el momento, los jugadores locales que sumaron minutos en cancha en el Kempes durante el ciclo del actual entrenador.

ÁLVAREZ, FERNÁNDEZ Y MAC ALLISTER. Tres integrantes de los planteles mundialistas de 2022 y 2026 que podrían sumar sus primeros minutos en el Estadio Kempes jugando para la Selección. /// REDES

LA SCALONETA EN CÓRDOBA

16/11/2018: Argentina 2-México 0 (Amistoso).

Argentina: Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Juan Foyth, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico; Ángel Correa (ST, inicio, Rodrigo De Paul), Giovani Lo Celso (ST, 22m Maximiliano Meza), Leandro Paredes (ST, 43m Gastón Giménez) y Marcos Acuña (ST, 44m Erik Lamela); Paulo Dybala (ST, 27m Franco Vázquez) y Lautaro Martínez (ST, 12m Mauro Icardi). DT: Lionel Scaloni. Suplentes: Sergio Romero, Gerónimo Rulli, Paulo Gazzaniga, Walter Kannemann, Emanuel Mammana, Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Franco Cervi, Roberto Pereyra, Santiago Ascacíbar y Giovanni Simeone.

México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez (ST, inicio, Ángel Zaldivar), Diego Reyes, Néstor Araujo y Jesús Gallardo (ST, inicio, Julio César Domínguez); Miguel Layún (ST, 34 Isaac Brizuela), Javier Güémez y Érick Gutiérrez (ST, 29m Roberto Alvarado); Marco Fabián (ST, inicio, Víctor Guzmán); Alan Pulido (ST, inicio, Gerardo Arteaga) y Raúl Jiménez. DT: Ricardo Ferretti. Suplentes: Hugo González, Jesús Corona, Edson Álvarez, Henry Martin, Javier Aquino, Jesús Dueñas y Érick Aguirre.

Goles: PT, 44m Funes Mori (A). ST, 38m Brizuela e/c (A). Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). Cancha: Estadio Kempes. Espectadores: 35.000.

DYBALA. El ex jugador de instituto estuvo presente en la primera presentación de 'La Scaloneta' en Córdoba, ante México en 2018. /// REDES

1/2/2022: Argentina 1-Colombia 0 (Eliminatorias).

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Giovani Lo Celso (ST, 35m Emiliano Buendía), Guido Rodríguez y Alejandro Gómez (ST, 35m Lucas Martínez Quarta); Ángel Di María (ST, 24m Nicolás González), Lautaro Martínez (ST, 24m Paulo Dybala) y Lucas Ocampos (ST, 13m Maximiliano Meza). DT: Lionel Scaloni. Suplentes: Esteban Andrada, Franco Armani, Nahuel Molina, Nehuén Pérez, Julián Álvarez y Ángel Correa.

Colombia: Camilo Vargas; Stefan Medina (ST, 22m Diego Valoyes), Davinson Sánchez, William Tesillo y Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios (ST, 30 Gustavo Cuéllar) y Matheus Uribe (ST, 12 Víctor Cantillo); James Rodríguez (ST, 12m Luis Suárez), Miguel Borja (ST, 30m Radamel Falcao) y Luis Díaz. DT: Reinaldo Rueda. Suplentes: Andrés Mosquera, Yimmi Chará, Daniel Muñoz, Harold Preciado, Fredy Hinestroza, Rafael Santos Borré y Óscar Murillo.