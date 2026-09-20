Encuesta: se mantiene alto el rechazo al plan económico de Milei

Seis de cada diez argentinos sienten que su economía "está empeorando", de acuerdo a una encuesta que realizó a fines del mes de agosto la consultora de opinión pública Giacobbe y Asociados. Aunque la imagen positiva del presidente Javier Milei se mantiene casi al mismo nivel que en una medición anterior, en un 36,1%, la percepción negativa sobre el rumbo económico sigue siendo alta.

En la medición efectuada en la última semana del mes pasado los números siguen siendo desfavorables para el Gobierno nacional respecto de la economía. Así también había ocurrido el mes anterior. Un 48,9% de las 2500 personas consultadas respondió ante la pregunta ¿cómo sentís que está la economía? que "está empeorando y lo estoy sufriendo", mientras que otro 9,5% dijo lo mismo pero que todavía "no lo estoy sufriendo".

Un 5,3% percibe que la economía argentina "está estancada", un 28,5% que está mejorando y "lo está sintiendo" y otro 7,3 que mejora pero "no lo estoy sintiendo".

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Cuando se indagó por la opinión sobre el plan económico que pergeñaron Luis Caputo y su equipo, un 47,8% sostuvo que es "el plan equivocado y que la gente sufre sin sentido". Otro 8,7% se inclinó por un "no entiendo el plan, no tengo claro que vayamos a estar mejor".

Pese a ese rechazo al rumbo económico, Milei tiene una imagen positiva del 36,1% (había sido del 33,9 el mes anterior) y una negativa del 55,7% (contra un 57,2% de julio). Supera en imagen a todos los demás políticos que fueron incluidos en este relevamiento.

Aparecen detrás en imagen positiva, la senadora nacional Patricia Bullrich (apenas una décima menos que el Presidente), el gobernador bonaerense Axel Kicillof (34,8%), el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, con un 31,2%, Cristina Kirchner (27,9%), Mauricio Macri (21%), la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel con un 11,9% y luego se ubica Máximo Kirchner con un 11,3% y una valoración negativa del 65,8%.

Ficha técnica

Área: Argentina

Fecha de realización: 24 al 30 de agosto de 2026.

Tipo de muestreo: ajustado por género, edad, nivel educativo, ingresos y regiones, además de secciones electorales en la provincia de Buenos Aires y comunas porteñas.

Tamaño de la muestra: 2.500 casos

Margen de error: +/- 2%

Modalidad: cuestionario con preguntas abiertas y cerradas.

Sistema de consultas: encuesta a dispositivos móviles.