Santilli baja el tono con Bullrich en la polémica por discapacidad

En medio de la tensión por los recortes en discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentó este sábado bajarle el tono al conflicto con Patricia Bullrich. Restó dramatismo al video en el que la senadora libertaria canta un tema de Lali Espósito y explicó cómo funciona la mesa política de los martes, el ámbito donde el oficialismo discute su agenda semanal, aunque no siempre con la misma profundidad. Diego Santilli buscó desactivar los cortocircuitos con Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario en el Senado, al calificar de “divertido” el video que la legisladora difundió cantando el tema No me importa, de Lali Espósito. Consultado por la prensa, el jefe de Gabinete sostuvo que había que tomarlo con humor, en sintonía con la postura del presidente Javier Milei, quien había considerado exagerado politizar el gesto artístico y hasta reconoció que, tras la polémica con la cantante, terminó escuchando y disfrutando algunos de sus temas.

El episodio se dio en medio de un clima más tenso: Bullrich había cuestionado que no se le avisara sobre los cambios en el área de discapacidad incorporados al proyecto de Presupuesto 2027, y llegó a decir públicamente que sentía que la trataban de tonta. Ante ese reclamo, Santilli explicó el funcionamiento interno del oficialismo: la mesa política se reúne todos los martes y ahí se abordan los temas de agenda, aunque reconoció que no todos se tratan con el mismo nivel de profundidad. Según su versión, Bullrich se retiró del encuentro antes de que se terminara de discutir el punto.

Los cambios que motivaron el enojo de la senadora figuran en el Capítulo VI del proyecto de Presupuesto y afectan artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la ley que regula las prestaciones básicas para personas con discapacidad. Entre otras modificaciones, el texto elimina los valores universales de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas y cambia el esquema de actualización de los aranceles del sector.

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Santilli evitó anticipar definiciones y ató cualquier corrección a la negociación que se da en paralelo en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno trabaja junto al presidente del cuerpo, Martín Menem, y al Ministerio de Salud para cerrar el texto definitivo. Dijo que una vez que haya una definición en ese ámbito llegarán las respuestas que se están reclamando.

El funcionario también se refirió a los despidos recientes en la Quinta de Olivos, donde al menos doce empleados fueron desvinculados, una medida que generó el repudio de ATE y llevó al gremio a declarar el estado de alerta. Santilli le bajó el perfil a la salida del personal y explicó que el control de la residencia presidencial pasará a la Casa Militar, bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Fuentes oficiales vincularon la decisión a motivos de seguridad, ante supuestas filtraciones, y a los preparativos por la próxima visita del papa León XIV.

El trasfondo del cruce anticipa un tramo más duro en la negociación del Presupuesto con la ley de discapacidad todavía sin resolución en Diputados.