Cruce de versiones sobre cambios en el Presupuesto

Una parte del Gobierno reaccionó a los duros planteos de la senadora libertaria Patricia Bullrich sobre el Presupuesto 2027. Específicamente, prometieron cambios a los artículos que modifican las prestaciones de Discapacidad y el presupuesto a las universidades. Aunque aparecen voces oficiales que advierten que no será sencillo instrumentar alteraciones dada la intransigencia del ministerio de Economía sobre estos puntos.

La posición del ala que comanda la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y que lideró la ola de respuestas fue oscilando con el correr de las horas. Primero, aparecieron críticas a la jefa del bloque de La Libertad Avanza. Los cuestionamientos señalaron básicamente que la ex ministra, con sus declaraciones y el video que posteó, solo buscó posicionarse de la mejor manera para la negociación electoral de 2027.

Otras fuentes libertarias marcaron divergencias, según pudo reconstruir PERFIL. Son aquellas que subrayaron que Bullrich percibe, con estos gestos de un sector del Gobierno, que en algún momento la hermana del Presidente va a prescindir de ella. No solo eso: también advierte que la funcionaria no va a tener contemplaciones y quedará fuera del ecosistema libertario al momento de negociar listas. Lo que lleva a que la senadora siempre “juegue al fleje”, como suelen remarcar cuando la ven con esta clase de movimientos.

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Incluso, piden que el presidente Javier Milei muestre otro gesto, más allá de los que ya dijo, y que le ofrezca ya mismo un puesto preponderante. Servirá, plantean, para alinear a la díscola dirigente libertaria.

Con este telón de fondo, hay quienes sospechan que tanto el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretaria General de la presidencia, Eduardo Menem, buscan limar las aspiraciones de la ex ministra de Seguridad con determinados movimientos, que incluyen negociaciones con la oposición sin brindarle información. “Le quieren marcar la cancha”, definen.

Después de la catarata de dardos hacia la figura libertaria, en Casa Rosada comenzaron a vender que habrá marcha atrás con los aspectos que generaron tensión en la ley de leyes. Específicamente, anticipan que habrá negociación con propios y aliados y que fue “un error” plasmar los artículos. Pese a que en el palacio de Hacienda son reacios a cambiar aspectos que puedan dañar el superávit fiscal.

El proyecto que está en plena discusión contiene artículos que eliminan la actualización obligatoria de las prestaciones en discapacidad y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios. Además de la integrante de la Mesa Política, empezaron a aparecer dirigentes del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) que solicitaron una revisión.

Los gobernadores no están al margen de la discusión. En el norte grande, como en Corrientes, miraron con reojo el tema ni bien se presentó el proyecto. Otros mandatarios provinciales del radicalismo también están en desacuerdo con lo planteado y exigirán alteraciones para aprobar el Presupuesto.