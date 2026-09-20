Seguridad, inversiones y crecimiento: el balance de la gira de Jorge Macri en Estados Unidos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, realizó una gira por EE.UU., donde buscó proyectar a la Ciudad como un actor con agenda propia y, al mismo tiempo, como líder del PRO en la Ciudad, y reforzar los vínculos del partido en Washington, con la compañía del diputado y titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

La comitiva estuvo integrada, además, por el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad y secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Fulvio Pompeo.

Además de los fines comerciales e institucionales, la gira de los máximos líderes del PRO en la Ciudad y la Provincia envía una señal política hacia el exterior y el interior del país: la idea de mostrar al partido como una alternativa electoral frente al peronismo, si finalmente no se logra un acuerdo con LLA.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El primer tramo de la gira se desarrolló en Miami, donde Macri participó del Encuentro Atlántico de Think Tanks 2026, organizado por Florida International University, la Unión de Partidos Latinoamericanos y la Fundación Hanns Seidel. Su exposición se tituló “Orden para la libertad”, una de las ideas con las que el jefe de Gobierno define su concepción de la gestión porteña. Allí, planteó que orden y libertad no son conceptos contrapuestos.

“No hay libertad cuando el que cumple la ley tiene que vivir condicionado por el que la rompe. No hay libertad cuando el Estado pone trabas al que quiere trabajar, invertir y generar empleo”, sostuvo el jefe de Gobierno, y agregó: “Creemos en un Estado que haga lo que tiene que hacer: cuidar, hacer cumplir la ley, defender la propiedad y generar las condiciones para que las personas puedan progresar”.

La agenda institucional en Florida incluyó encuentros con las alcaldesas de Miami-Dade, Daniella Levine Cava; y de la ciudad de Miami, Eileen Higgins.

La segunda etapa del viaje tuvo como escenario Washington DC y concentró buena parte de la agenda política. Uno de los encuentros centrales fue con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. La reunión abordó cuestiones vinculadas con seguridad, crecimiento económico e inversiones, además del lugar de la Argentina y de Buenos Aires en la relación bilateral.

Después del encuentro, Macri sostuvo que el PRO acompaña el cambio de rumbo impulsado por el gobierno de Javier Milei y planteó la necesidad de ofrecer previsibilidad y certidumbre a quienes trabajan, producen e invierten en el país.

Macri y Ritondo encabezaron en la Casa Blanca una reunión con Richard Walters, vicejefe de Gabinete para Asuntos Legislativos y Políticos. La conversación abordó temas como los cambios en América Latina y el nuevo mapa político regional.

La delegación estuvo presente en el Congreso estadounidense. Allí se reunió con el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, el representante republicano por Ohio y copresidente del Congressional Argentina Caucus, Michael Rulli, y la representante republicana por Florida, María Salazar.

Los encuentros estuvieron centrados en la relación entre ambos países, la política latinoamericana y la posibilidad de ampliar los canales de diálogo entre dirigentes de ambos países.

Otro de los escenarios de la gira fue el Atlantic Council, donde la delegación presentó la experiencia de Buenos Aires y el papel que la Ciudad puede desempeñar en la nueva etapa política y económica de la Argentina.

Para Macri, la presentación también tuvo un objetivo económico: mostrar a Buenos

Aires como una “puerta de entrada” para compañías estadounidenses interesadas en la Argentina y en la región. El argumento se apoyó en los activos que la Ciudad busca proyectar hacia el exterior: talento, universidades, servicios, tecnología, finanzas, cultura y entretenimiento.

La búsqueda de inversiones ocupó un lugar específico dentro de la agenda económica. En Washington, Macri mantuvo reuniones con empresarios y referentes del sector financiero, entre ellos, representantes del Citi, para presentar las oportunidades de inversión en la Ciudad y explicar las transformaciones de Buenos Aires.

La agenda empresarial se completó con reuniones con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el US-Argentina Business Council. Allí Macri fue recibido por Neil Herrington, vicepresidente senior de la organización; Anne McKinney, vicepresidenta; y Lesly Rubio, directora ejecutiva.

El objetivo planteado fue profundizar el vínculo económico entre ambos países, ampliar el comercio y generar nuevas oportunidades para la llegada de inversiones a Buenos Aires.

“Buenos Aires tiene un rol central en la relación económica entre la Argentina y Estados Unidos. Queremos profundizar el vínculo con las empresas estadounidenses y generar las condiciones para que puedan invertir, crecer y generar empleo en la Ciudad”, afirmó Macri.

El cierre de la gira estuvo marcado por la reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Allí Macri presentó la situación fiscal de la Ciudad y su capacidad para sostener la inversión pública mediante recursos propios, acceso al mercado de capitales y financiamiento multilateral.