Encuesta: Milei quedó entre los presidentes latinoamericanos con peor imagen

Una nueva encuesta de la consultora CB Global Data realizada durante este mes dejó en una mala ubicación al presidente argentino Javier Milei. El sondeo comparó la imagen de 18 mandatarios de Latinoamérica y la presidente de Mëxico, Claudia Sheinbaum se adueñó del primer puesto. La siguió el salvadoreño Nayib Bukele y el podio lo completó el colombiano Abelardo de la Espriella, que lleva apenas 5 semanas de gestión.

Milei terminó en el puesto 14 con apenas un 35,5% de imagen positiva, un 60,6% de imagen negativa y un 3,9% que eligió la opción No sabe/no contesta. Aunque mejoró un 0,4 respecto de un sondeo que se hizo en agosto el líder libertario no pudo recuperar posiciones en el ranking y está en el lote de los seis peor calificados entre las 3225 y 4271 personas consultadas en cada uno de los países entre el 7 y el 11 de septiembre.

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La valoración de Milei, quien quedó unas décimas debajo de su par de Uruguay, Yamandú Orsi, y solamente superó a Daniel Ortega (Nicaragua), José Raúl Mulino (Panamá), Delcy Rodríguez (Venezuela) y Bernardo Arévalo (Guatemala), se divide así: un 26,3% califica su desempeño en la Casa Rosada como "muy bueno" y un 9,2% como "bueno". Entre los que lo desaprueban un 47,4% sostiene que su gestión es "muy mala" y otro 13,2% como "mala".

Sheimbaum mantuvo el liderato si se lo compara con la medición anterior con un 69% de aprobación y un 28,3% de rechazo. Mejoró un 2,5% su imagen positiva. Luego se ubicaron el polémico salvadoreño Nayib Bukele (62,2 contra un 29.9%), el colombiano Abelardo de la Espriella (53,6%-41,6%); la peruana Keiko Fujimori (otra presidenta con poco tiempo en el poder); Luis Abinader (República Dominicana) y la costarricense, Laura Fernández.

El pelotón del medio (del 7° al 12° puesto) lo encabeza Lula da Silva que el próximo 4 de octubre deberá afrontar un nuevo acto eleccionario y luego le siguen el ecuatoriano Daniel Novoa, el paraguayo Santiago Peña, el hondureño Nasy Asfura, el chileno José Antonio Kast y el boliviano Rodrigo Paz.

De acuerdo al informe "el presidente que registra el mayor crecimiento es Luis Abinader de República Dominicana, con una suba de + 2,7 puntos porcentuales. En contraste, Rodrigo Paz de Bolivia presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de - 8,9 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado".

Ficha técnica de la encuesta:

Población objetivo: personas mayores de 18 años.

Cuotas: género, nivel socioeconómico, rango de edad y ubicación geográfica.

Técnica de recolección: CB Cawi Research.

Tamaño de la muestra por países: entre 3225 y 4271 por país.

Margen de error +/- 1,5%/ 1,7%

Nivel de confianza: 95%

Trabajo de campo: del 7 al 11 de septiembre de 2026.