Cómo estará el clima esta semana en el AMBA: del viento y las mañanas frías al regreso del calor de primavera

Un marcado frente frío ingresó a la región central del país y desplazó la masa de aire cálido que había adelantado ambiente primaveral en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras registrarse máximas oficiales de entre 22 y 26 °C, las condiciones meteorológicas sufren un brusco deterioro con el avance de lluvias, tormentas y un desplome térmico significativo de 23 a 8 °C en menos de 48 horas.

El cambio de escenario responde al rápido desplazamiento de un sistema frontal proveniente del norte de la Patagonia y del sur de Cuyo, que comenzó a generar inestabilidad desde la tarde del domingo. Frente a este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas acompañadas de ocasional caída de granizo y lluvias acumuladas estimadas en un rango de 12 a 20 mm.

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De acuerdo con las proyecciones informadas por Radio Mitre sobre la base de los datos de la red oficial, este lunes 21, Día de la Primavera y del Estudiante, mantendrá una baja probabilidad de lluvia, ubicada cerca del 10%, pero estará marcado por ráfagas persistentes provenientes del sudoeste con velocidades comprendidas entre los 60 y 69 km/h.

En ese contexto, el organismo meteorológico extendió la alerta amarilla por vientos intensos para todo el conglomerado urbano durante la jornada del lunes. Las autoridades de protección ciudadana sugirieron a la población extremar las precauciones, asegurar elementos en balcones que puedan ser desplazados por la fuerza del aire y prever eventuales demoras en la circulación del transporte público.

El descenso térmico alcanzará su piso máximo durante el martes 22 y el miércoles 23, con mañanas de abrigo pesado y características invernales. Los reportes publicados por Meteored detallan que las temperaturas mínimas caerán hasta una franja de 6 a 8 °C, mientras que la sensación térmica podría descender a los 5 °C producto del flujo del sudoeste.

La tendencia al calentamiento del aire se consolidará claramente durante el tramo final de la semana

A pesar de las marcas frías de los primeros días, la circulación de aire rotará gradualmente hacia el sector norte a partir del miércoles por la tarde, lo que permitirá un despejamiento progresivo del cielo. El termómetro iniciará una trayectoria ascendente con máximas de 17 °C que dejarán atrás el aire polar instalado sobre la cuenca del Plata.

La tendencia al calentamiento del aire se consolidará claramente durante el tramo final de la semana. El jueves 24 experimentará un repunte significativo con registros cercanos a los 21 a 24 °C, en tanto el viernes 25 se transformará en la jornada más cálida, con valores máximos previstos de hasta 27 °C bajo el predominio de vientos moderados del este

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Para la jornada del sábado 26, el ambiente se mantendrá sumamente agradable y apto para las actividades de esparcimiento al aire libre, alcanzando una máxima de 22 °C. No obstante, los analistas de Meteored señalaron que la cobertura nubosa se incrementará hacia la noche debido a la aproximación de una nueva masa inestable.

El ingreso de este nuevo sistema frontal podría gatillar precipitaciones aisladas entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo. Según el modelo de previsión ECMWF, se estiman valores acumulados de agua que no superarán los 10 mm, dando paso a un domingo 27 gris con valores térmicos estabilizados entre 20 y 22 °C.