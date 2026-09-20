El SMN elevó a 'naranja' el alerta por la tormenta que se viene en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó este domingo a alerta naranja por tormentas fuertes para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, ante la posibilidad de que se registren fenómenos localmente severos durante las próximas horas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las tormentas podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Además, el organismo estimó que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual.

La advertencia alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en una jornada que comenzó con cielo mayormente nublado, pero que tendrá un marcado desmejoramiento de las condiciones meteorológicas durante la tarde. El SMN prevé que las tormentas se intensifiquen y que algunas de ellas puedan adquirir características severas.

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Tormentas fuertes durante la tarde y la noche

De acuerdo con el pronóstico, la mayor inestabilidad se concentrará durante la segunda mitad del domingo. En la Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima cercana a los 25 grados, mientras que las probabilidades de precipitaciones aumentarán considerablemente durante la tarde y continuarán durante la noche.

El fenómeno estará caracterizado por una combinación de factores que puede generar complicaciones en distintos puntos del AMBA. Entre ellos se encuentran las lluvias abundantes en períodos breves, la actividad eléctrica, la caída de granizo y las ráfagas intensas.

Uno de los principales riesgos señalados por el organismo meteorológico está relacionado con el viento. Si bien los valores pueden variar de acuerdo con la zona y la evolución de cada tormenta, el SMN advirtió que algunas ráfagas podrían superar los 100 km/h, lo que podría ocasionar caída de ramas y árboles, daños en estructuras vulnerables y cortes o inconvenientes en el suministro eléctrico.

Las precipitaciones también podrían generar anegamientos temporarios, especialmente en sectores donde el agua se acumule rápidamente debido a la intensidad de los chaparrones.

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Qué significa el alerta naranja

El nivel naranja utilizado por el SMN implica la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Por ese motivo, se recomienda extremar las medidas de prevención durante el período de mayor intensidad de las tormentas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran permanecer en lugares cerrados, evitar circular durante las tormentas fuertes y mantenerse alejado de ventanas y puertas. También se aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer debajo de árboles o estructuras que puedan desprenderse.

En caso de encontrarse en la calle cuando comiencen las tormentas, se recomienda buscar rápidamente un lugar seguro y evitar zonas que puedan inundarse. También es importante no intentar atravesar calles anegadas, tanto a pie como en vehículo.

También hay alertas en distintos sectores de la provincia

La situación de inestabilidad no se limita al AMBA. El SMN también emitió advertencias para distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

Entre las zonas alcanzadas se encuentran localidades del norte bonaerense, como Chacabuco, Colón, General Arenales, Junín, Leandro N. Alem, Pergamino, Rojas y Salto.

Además, se prevén tormentas fuertes en sectores de la zona central de la provincia, incluyendo General Alvear, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo y Tapalqué.

El escenario meteorológico se completa con alertas por viento que afectan a diferentes regiones del territorio bonaerense.

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Cómo seguirá el tiempo después de las tormentas

El ingreso del frente de inestabilidad estará acompañado por un cambio en las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

Para el lunes 21 de septiembre, el SMN anticipa una jornada con fuertes vientos en el AMBA, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h durante la tarde. Al mismo tiempo, se espera un descenso de la temperatura luego del paso del sistema de tormentas.

El cambio será más marcado durante el martes, cuando se prevé una mínima cercana a los 7 grados y una máxima de 13, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado y sin lluvias significativas.

Durante el miércoles las temperaturas comenzarían a recuperarse lentamente, aunque persistiría la nubosidad. Para los días siguientes se espera una evolución más estable, aunque el SMN mantiene la posibilidad de lluvias aisladas en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires.

CS