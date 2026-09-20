Un sismo de magnitud 5 sacudió Tucumán y se sintió en otras provincias del norte argentino

Un sismo de magnitud 5,0 se registró durante la madrugada de este domingo en la provincia de Tucumán y fue percibido con mayor intensidad en San Miguel de Tucumán, además de alcanzar distintos puntos de Salta y Santiago del Estero. El movimiento se produjo a las 5.47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El epicentro fue localizado en el norte del departamento Trancas, a unos 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú. Debido a la profundidad del fenómeno, el movimiento pudo ser percibido a una distancia considerable del punto donde se originó.

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